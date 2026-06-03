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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第53回

COMPUTEXのGIGABYTEブース。なんか、すごい組み方したマザーボードがあるぞ……

2026年06月03日 14時15分更新

文● ASCII　取材● KTU

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GIGABYTEブースへ！

　6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

　アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中。

　この記事ではGIGABYTEのブースを紹介。

Z890 AORUS ELITE DUO X

Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE

　「黒い方がZ890 AORUS ELITE DUO Xで、白い方がZ890 AORUS TACHYON DUO X ICE。こちらは発表済みのマザーボードだけど、まあ新しいものは良いということで」（KTU）

なんだこれは!?

　「GIGABYTEさん、大人しめだなと思っていたら予想外に◯◯れた展示も。Threadripper用マザーボード『WRX90 AI Top』に搭載されているMCIO 8iを通じて、ビデオカードを外付けにするというデモ。スロットと合わせると最大9枚装着できるようになる？」（KTU）

これがMCIO 8iのコネクター部分（KTU）

　「仮想通貨マイニング全盛時代を思わせるやり方だ……」（KTU）

KTUの台湾取材記が読めるのはアスキーだけ！
アスキー編集部のXはこちら
 

　アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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