COMPUTEXのGIGABYTEブース。なんか、すごい組み方したマザーボードがあるぞ……

6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中。

この記事ではGIGABYTEのブースを紹介。

「黒い方がZ890 AORUS ELITE DUO Xで、白い方がZ890 AORUS TACHYON DUO X ICE。こちらは発表済みのマザーボードだけど、まあ新しいものは良いということで」（KTU）

「GIGABYTEさん、大人しめだなと思っていたら予想外に◯◯れた展示も。Threadripper用マザーボード『WRX90 AI Top』に搭載されているMCIO 8iを通じて、ビデオカードを外付けにするというデモ。スロットと合わせると最大9枚装着できるようになる？」（KTU）

「仮想通貨マイニング全盛時代を思わせるやり方だ……」（KTU）

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！