ROGが20周年、COMPUTEXでのブースは光り輝いていて超豪華だぞ！

6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中。

ASUSとは別に、フロア中央の最も良いポジションにブースを据えたROGのブースを訪問。

「ちなみにASUS（ProART）はその対面にブースを構えている。金かけてますなぁ……（ゲス顔」（KTU）

「今年はROG20周年。PCケース『ROG G1000 Edition 20』はフロントとサイドにPOV（Persistence of Vision）ディスプレーを備えている。光りモノもついにここまで来たか……という感じ」（KTU）

「サイドパネルのPOVディスプレーをよくみるとモーターとそれを支える機構がガラスを通して見える。派手でええんだけど、ROGのこのスペースは長時間撮影している人が多く、場所確保にかなり疲れた記憶」（KTU）

「ROGを冠する製品全部に20周年記念モデル出せ！ と社長命令が出ているのか、Wi~Fi 7ルーター『ROG RAPTURE GT-8E98 Pro Edition 20』とか、NUCらしさが微塵も感じられない（褒めてる）『ROG NUC 16 Edition 20』とか」（KTU）

ROGの勢いを感じられるブースだ！

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！