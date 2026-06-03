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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第54回

工場用ロボットかと思ったら、ガチのパソコンだったわ。

2026年06月03日 14時20分更新

文● ASCII　取材● KTU

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ZOTACブース

　6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

　アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中。

　この記事ではZOTACのブースを紹介。

なんだこれ、ロボット!?

　「何だこれ……？　ZOTACが工場用のロボットに進出か……？　と思ったら大間違いだった。正解はロボットのアームを模したガチなMod PCでしたわ！」（KTU）

かっこいいぞ！

　「よーく見ると、ZOTACのグラボは二の腕に当たる部分に。マザーボードからは長めのライザーケーブルで接続というかなりの力技」（KTU）

マザーはアームを支える支柱部分に固定。CPUのAIO水冷も横に設置されている（KTU）

　「ブースの境界部分にはZOTAC製グラボの代表的なものが展示。2006年が起点なので、あの時から20年を振り返る、みたいな感じ？」（KTU）

ブレードが透明オレンジのZOTAC製カードは個人的にとてもお世話になった（KTU）

　「ブレードが透明オレンジのZOTAC製カードは個人的にとてもお世話になった記憶が。RTX 50シリーズになって、デザインの方向性が一気にカチッとした印象」（KTU）

KTUの台湾取材記が読めるのはアスキーだけ！
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　アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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