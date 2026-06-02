やはりPSは黒でしょ「DualSense ワイヤレスコントローラー」1万円切りで2台目チャンスが到来

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DualSense ワイヤレスコントローラーは、PlayStation 5向けのコントローラーです。Amazonでは現在、9980円（9％オフ）で販売されています（6月2日現在）。

さまざまなメーカーから代替コントローラーは販売されていますが、やっぱり【純正品】の安心感は違います。ハプティックフィードバック、アダプティブトリガーといった独自機能に加え、多彩なカラーバリエーションは公式ならでは。

完全に偏見と好みで恐縮ですが、プレステと言えば黒が至高だと思っております。ゆえに、今回セール対象となっている「ミッドナイト ブラック」は、2台目以降あるいはスペアのコントローラーとしてベストチョイス！

ゲーム体験にリアルさを追求する独自機能

独自機能「ハプティックフィードバック」は、ゲーム内の環境に合わせた微細な振動を可能にする技術です。例えば「アストロボット」では、砂嵐に遭遇した時などに砂粒が体に当たる振動を感じられました。あれは思わず声が出る感動ものです。

2台目があると安心

コントローラーは高い買い物ですが、消耗品です。とくに格闘ゲームなどで熱くなりがちな人はボタンの沈み込みなども早いと思います。これは仕方ないことなので、もしもの時に備えて2台目を用意しておくと誤作動のストレスがなく安心です。

じつはPS5以外でも使えます

DualSense ワイヤレスコントローラーは、PS5以外でも活躍します。Windows PC、Mac、iPhone、Androidなどと連携し、対応したゲームを操作可能。さらにコントローラーの操作のみで最大4つのデバイスとの「ペアリング先」を切り替えられるのはあまり知られていません。くわしくはこちらの記事にて。

まとめ：純正はいいぞ…！

おすすめしたいのは、「純正コントローラーにこだわりたい人」です。PS5の操作はもちろん、PCでSteamソフトを遊ぶ際も問題なくボタンが認識されるので初期設定が非常にラク。

2台目のコントローラーが必要になったとき、慌てて定価で買うよりはセールの今買っておいた方がお得というもの。なかでも「黒がイイ！」という人は、ぜひこの機会をお見逃しなく。