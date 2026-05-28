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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第28回

もはや革命レベル！ 「MINISFORUM G1 Pro」これぞゲーミングミニPCの究極型

2026年05月28日 20時00分更新

文● Zenon／ASCII

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スリムだからと侮るなかれ！ハイスペックミニPC
「MINISFORUM G1 Pro」

　MINISFORUM G1 Proは、小さな本体が特徴のミニパソコン。Amazon.co.jpでは、25万3999円で販売されています（5月28日現在）。

　まず目を見張るのが、そのサイズ感。幅57mm×高さ315mm×奥行215mmと非常にコンパクト。モニター横のスペースにスルッと入り込むスリムさです。重量も約3.81Kgと、片手で持ち運べるレベル。

　それでいてゲーミングノート……あるいはデスクトップPCに迫るほど高性能なCPUやGPUを搭載。冷却性能もバッチリで、静音ファンを備えているため内部の熱を効率よく排出します。「小さいPC＝性能が低い」というのはもう過去の話です。

「MINISFORUM G1 Pro」の特徴

AAAタイトルも200fps越え

　CPUには「AMD Ryzen 9 8945HX（16コア/32スレッド）」を、GPUにはデスクトップ向けの「RTX 5060」を搭載。最新のAAAゲームでも200fpsをマークする十分な性能を誇ります。一般的な省スペースPCよりかなりパワフル。

拡張性もバッチリ

　出荷時点ではメモリ32GB／SSD 1TBとなっていますが、必要に応じて拡張も可能。メモリはDDR5最大96GBまで、ストレージはNVMe SSD 最大4TB×2（最大8TB）まで拡張できます。映像出力はHDMI 2.1×2、DisplayPort 2.1b×2、DisplayPort 1.4a×1を備え、最大4画面出力にも対応。

縦置き専用

　一点だけ注意点として、小さいからと横置きするのはNGです。緻密に計算された冷却フローがふさがって発熱してしまうので、必ず縦置きで配置しましょう

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まとめ：PCを置くスペースがぎゅっと圧縮

　おすすめしたいのは、「PCに場所をとりたくないけど、性能も妥協したくない」という人です。高性能なデスクトップPCはとにかく大きくなりがちなので、サイズ×性能のバランスで見ればもはや“革命的”とさえ言えるでしょう。

　もちろんゲーム以外のクリエイティブシーンやビジネスシーン、データ分析などの分野でも活躍間違いなし。なによりデザインが美しいのも高ポイントです。お値段以上の価値を感じられる「MINISFORUM G1 Pro」、ぜひ迎え入れてみては。

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