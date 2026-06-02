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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第33回

古いFire TV Stickから買い替えるなら今！ スリムになったFire TV Stick HDが30％オフ

2026年06月02日 19時00分更新

文● Zenon／ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Amazonで「Fire TV Stick HD」をチェック！
 

これぞ“スマート”メディアプレーヤー
「Fire TV Stick HD」

　Fire TV Stick HDは、Amazonの販売するストリーミングメディアプレーヤー。いまならスマイルSaleで、4880円（30％オフ）の販売となります（6月2日現在）。

　テレビ（モニター）とインターネット接続があれば、自宅でも旅行先でも観たい作品を楽しめるお手軽さがウリ。テレビ放送契約は必要ありません。HDMI端子に挿して電源を入れ、Wi-FiとAmazonアカウントの設定をするだけで使えます。

　YouTubeやTVerといった無料アプリから、Prime Video、Netflix、U-NEXT、ディズニープラスなどの有料サービスにも対応しています。

「Fire TV Stick HD」の特徴

最新モデルは細い！

　2026年の最新モデルは2024年モデルと比べて本体が細くスリムになり、ほかのHDMIポートを潰さず使えるようになりました。これはデカい変更点です（2024年：幅30mm／2026年：幅21.1mm）。

テレビからの給電でスマートに

　これまではコンセントからの給電が必要でしたが、本モデルではテレビのUSBポートから給電する形式に変更。テレビ裏の配線がスッキリするとともに、電源アダプターを持ち歩く必要がなくなりました。

操作感がサクサク快適に

　最新モデルはOSが変更され、ホーム画面のUIも変化しています。映画、テレビに加えてアニメのタブが追加され、コンテンツを探すのがラクになりました。

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まとめ：新規はもちろん買い替えも！

　おすすめしたいのは、「大きな画面で映像コンテンツを観たい人」です。スマホやタブレットではなく、やっぱり大きな画面で映画やアニメは楽しみたいもの。誰かと一緒に見ることもしやすいですしね。

　実際に使うと満足度は高いので、初めて買うなら間違いなくおすすめです。そして旧モデルを使っている人も、スリム化・コンセント不要・モタつき改善とさまざまな点で“進化”しているので、買い替えを検討してみてはいかがでしょうか。

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