Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第33回
古いFire TV Stickから買い替えるなら今！ スリムになったFire TV Stick HDが30％オフ
2026年06月02日 19時00分更新
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これぞ“スマート”メディアプレーヤー
「Fire TV Stick HD」
Fire TV Stick HDは、Amazonの販売するストリーミングメディアプレーヤー。いまならスマイルSaleで、4880円（30％オフ）の販売となります（6月2日現在）。
テレビ（モニター）とインターネット接続があれば、自宅でも旅行先でも観たい作品を楽しめるお手軽さがウリ。テレビ放送契約は必要ありません。HDMI端子に挿して電源を入れ、Wi-FiとAmazonアカウントの設定をするだけで使えます。
YouTubeやTVerといった無料アプリから、Prime Video、Netflix、U-NEXT、ディズニープラスなどの有料サービスにも対応しています。
「Fire TV Stick HD」の特徴
最新モデルは細い！
2026年の最新モデルは2024年モデルと比べて本体が細くスリムになり、ほかのHDMIポートを潰さず使えるようになりました。これはデカい変更点です（2024年：幅30mm／2026年：幅21.1mm）。
テレビからの給電でスマートに
これまではコンセントからの給電が必要でしたが、本モデルではテレビのUSBポートから給電する形式に変更。テレビ裏の配線がスッキリするとともに、電源アダプターを持ち歩く必要がなくなりました。
操作感がサクサク快適に
最新モデルはOSが変更され、ホーム画面のUIも変化しています。映画、テレビに加えてアニメのタブが追加され、コンテンツを探すのがラクになりました。
まとめ：新規はもちろん買い替えも！
おすすめしたいのは、「大きな画面で映像コンテンツを観たい人」です。スマホやタブレットではなく、やっぱり大きな画面で映画やアニメは楽しみたいもの。誰かと一緒に見ることもしやすいですしね。
実際に使うと満足度は高いので、初めて買うなら間違いなくおすすめです。そして旧モデルを使っている人も、スリム化・コンセント不要・モタつき改善とさまざまな点で“進化”しているので、買い替えを検討してみてはいかがでしょうか。
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