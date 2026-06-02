古いFire TV Stickから買い替えるなら今！ スリムになったFire TV Stick HDが30％オフ

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Fire TV Stick HDは、Amazonの販売するストリーミングメディアプレーヤー。いまならスマイルSaleで、4880円（30％オフ）の販売となります（6月2日現在）。

テレビ（モニター）とインターネット接続があれば、自宅でも旅行先でも観たい作品を楽しめるお手軽さがウリ。テレビ放送契約は必要ありません。HDMI端子に挿して電源を入れ、Wi-FiとAmazonアカウントの設定をするだけで使えます。

YouTubeやTVerといった無料アプリから、Prime Video、Netflix、U-NEXT、ディズニープラスなどの有料サービスにも対応しています。

最新モデルは細い！

2026年の最新モデルは2024年モデルと比べて本体が細くスリムになり、ほかのHDMIポートを潰さず使えるようになりました。これはデカい変更点です（2024年：幅30mm／2026年：幅21.1mm）。

テレビからの給電でスマートに

これまではコンセントからの給電が必要でしたが、本モデルではテレビのUSBポートから給電する形式に変更。テレビ裏の配線がスッキリするとともに、電源アダプターを持ち歩く必要がなくなりました。

操作感がサクサク快適に

最新モデルはOSが変更され、ホーム画面のUIも変化しています。映画、テレビに加えてアニメのタブが追加され、コンテンツを探すのがラクになりました。

まとめ：新規はもちろん買い替えも！

おすすめしたいのは、「大きな画面で映像コンテンツを観たい人」です。スマホやタブレットではなく、やっぱり大きな画面で映画やアニメは楽しみたいもの。誰かと一緒に見ることもしやすいですしね。

実際に使うと満足度は高いので、初めて買うなら間違いなくおすすめです。そして旧モデルを使っている人も、スリム化・コンセント不要・モタつき改善とさまざまな点で“進化”しているので、買い替えを検討してみてはいかがでしょうか。