“これまで通り”をもっと快適に！ 富士通の16型ノートPCがオススメの理由

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

FMV Note A WA3-K3は、2025年に富士通より発売されたノートパソコン。Amazonでは、21万6600円（5％オフ）で販売されています（5月29日現在）。

コンセプトは「オールインワンノートパソコン」。CPUはインテル Core i7-1355U（10コア／12スレッド）を、メモリは32GBと十分なスペックを搭載しています。ストレージも1TB用意されているので、ファイルや画像をたっぷり保存可能。普段使いにちょうどいいモデルとなっています。



16型の大型ディスプレイの解像度は1920×1200ドットで、一般的なフルHDより縦方向に少し広いのがポイント。ウェブページや文書、表計算ソフトを表示したときに作業領域を確保しやすく、動画視聴やオンライン会議にも使いやすい“家のメインノート”向けのサイズ感です

テンキー付きキーボードやスーパーマルチドライブを備えており、数字入力が多い作業や、DVD／CDを扱う場面がまだある人にはうれしい構成。サイズは「360mm×243.5mm×26.8mm」で、重量は約1.9kg。バッテリーは動画再生時で約4.5時間ほどもちます。外よりは据え置きで使いたい設計です。

AI利用をもっとラクに

まずAI活用に便利な「Copilotキー」を搭載。ワンボタンで呼び出してCopilotを立ち上げられ、調べものや文書作成、アイディア出しを依頼できます。

充実したインターフェース

無線通信は「Wi-Fi 7」に対応しておりインターネットがスイスイ動きます。テレビに画像を映せるHDMI出力端子や、DVDを読める光学ディスクドライブも搭載。データのバックアップにこれまでの方式も使えるので安心です。

カメラシャッター付き

ビデオ通話などで活躍するカメラですが、うっかり切り忘れなどの心配も。そんな人向けに、物理的にレンズを隠せるカメラシャッターが付いています。閉じておく習慣をつければ安心です。

まとめ：快適な国産ノートPC

おすすめしたいのは、「これまで通りの作業」をより早くしたい人です。16型の見やすい画面に、かなり余裕のあるメモリとストレージ、さらにテンキーや光学ドライブまで備えた“全部入り感”「Copilotキー」など最新の機能を取り入れつつ、ディスクドライブなどこれまでの様式もしっかりサポート。



ゲーミングノートのような派手さはありませんが、仕事、資料作成、表計算、オンライン会議、動画視聴、写真整理まで、家庭やオフィスで毎日使う用途にしっかりハマります。買い替えの際、使い勝手を大きく変えることなく移行できるのではないでしょうか。国産という点も安心感がありますね。

「大きく見やすく、長く安心して使えるノートPCがほしい」という人に向いた、堅実で頼れる1台。Amazon.co.jpでは現在、スマイルセール5％オフとちょっとお安くなっている本商品。お買い得なこの機会をお見逃しなく！