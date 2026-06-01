Ryzen 7＋16GBメモリで10万円以下！ ASUS「Vivobook 15」が普段使いにちょうどいい

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Vivobook 15は、ASUSが販売するノートパソコン。Amazon.co.jp限定モデルとして、9万8800円（10％オフ）で販売されています（6月1日現在）。

10万円以下と低価格ながら、マルチタスクもこなせるスペックを搭載。CPUには「AMD Ryzen 7 170」、メモリ16GB／ストレージ512GBと十分です。ブラウザー、Office系ソフト、動画視聴、オンライン会議などをまとめてこなしやすい構成。

15.6型狭額ベゼルディスプレイは、ブルーライト軽減機能を搭載。長時間の作業でも、目に優しく大きい画面で快適に使用できるのが特徴。モバイル最優先の小型ノートより画面に余裕があり、メインPCとしても使いやすいバランスです。

日常使いに十分

CPUには信頼と実績のあるAMD Ryzen 7 170（8コア／16スレッド）を搭載。ウェブサイトの閲覧からファイルの整理、家計簿の記録などの日常使いならサクサクと動かせる、十分なスペックと言えるでしょう。

あると嬉しい設計がいろいろ

ノイズを排除して音声通話を円滑にするAIノイズキャンセリング機能や、物理的なカメラシャッター、ディスプレイを180度ペタンと倒せるレイフラットヒンジなど、「あると嬉しい」機能がいくつも付いているのはユーザーフレンドリーです。

充実のインターフェース

急速充電対応のUSB 3.2に加え、USB（Type-A／Type-C）、HDMI出力ポートも搭載。外部プロジェクターや2台目ディスプレイに繋いで作業領域を拡張できます。Wi-Fi 6にも対応しているので、ワイヤレス接続も高速です。

まとめ：ちょうどいい性能と値段のバランス

おすすめしたいのは、「安くてそこそこのPC」を求める人です。ウェブブラウザやレポート作成、調べものなどが主な使い方なら、十分快適に使えます。毎日使うノートPCとしての“ちょうどよさ”が詰まっている点が魅力ですね。

15.6型と大きめなので作業がしやすく、必要に応じて持ち運びもできる絶妙なサイズ感。「家や仕事でちゃんと使えるノートPCを、なるべく無理のない価格で選びたい」という人にはかなり現実的な1台重量も1.7kgとそこまで重すぎることはないので、ぜひPCの買い替えなどでご検討ください。