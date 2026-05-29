Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第29回
「MacBook Air M5」13インチが公式より8200円お買い得！ 結局、ノートPCはコレで間違いなし
2026年05月29日 19時00分更新
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薄くて力強いノートブックの決定版
「MacBook Air M5」
MacBook Air M5は、2026年3月に発売されたモデルのノートブック。Amazonでは、シルバーの512GBモデルが17万6566円で販売されています（5月29日現在）。公式のApple Storeで買うより、8200円ほどお得です。
飛ぶようなスピードとパワフルさを実現する超高速「M5チップ」を搭載。10コアCPU／8コアGPU／16GBメモリで、マルチタスクを軽快にこなします。ファンレス設計のMacBook Airらしく、静かに使えるのも地味にうれしいポイント。
13.6インチのLiquid Retinaディスプレーは写真やビデオを細部まで描写する美麗さを誇り、コンパクトながら文字がしっかり見えて目が疲れにくいのも特徴です。
MacBook Airらしい薄く軽いアルミボディーに加え、一日中触っていても大丈夫な最大18時間フル稼働できる内蔵バッテリーを搭載。重いアダプターを持ち歩くことなく外出に連れて行けます。
「MacBook Air M5」の特徴
AIタスクを約9.5倍速で処理
負荷の高いAIタスクも「M5」チップならサクサク動かせます。M1搭載MacBook Airとの比較では約9.5倍のパフォーマンスを発揮するとのこと。
最新の通信規格にも対応
通信は「Wi-Fi 7」と「Bluetooth 6」に対応。待ち時間を感じさせず、軽やかに作業を進められます。
自動調整がありがたいカメラ搭載
センターフレームカメラには、ビデオ会議などで自分の顔がフレームに収まるよう自動調整してくれる機能も。さらに、手元を映して共有できる「デスクビュー」で資料の共有などがはかどります。
まとめ：結局はコレで間違いなし
おすすめしたいのは、「安心感のあるノートブック」を求める人です。軽くて薄いMacBook Airらしさはそのままに、M5チップと512GB SSDで“メイン機として長く使いやすい”構成。処理速度や持ち運びのしやすさなどが理由で売れている「MacBook Air M5」。メーカーもAppleという超大手ですし、安心感が違います。
持ち運びやすく、静かで、見た目もよく、容量にも余裕あり。「結局、ノートPCはコレで間違いなし」と思わせてくれる一台。過去シリーズからの乗り換え、あるいは初めてのMacに、売れ筋の本モデルを検討してみてはいかがでしょうか。
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