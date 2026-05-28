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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第27回

日常使いにもオススメな1台！ 「ASUS TUF Gaming A16」ゲーミングノートPCがAmazonで3万円オフ！

2026年05月28日 19時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonで「ASUS TUF Gaming A16」をチェック！
 

堅牢で見やすいゲーミングノートPC
「ASUS TUF Gaming A16」

　ASUS TUF Gaming A16は、堅牢さがウリのノートパソコン。Amazon限定モデルとして、24万9800円（11％オフ）で販売されています（5月28日現在）。

　「TUF Gaming」シリーズは、衝撃や振動、高温低温などの過酷な状況下でも使えるよう設計された頑丈なゲーミングノートPC。通勤通学の持ち運びでも安心できます。

　画面が見やすい16型のフルHDディスプレイを採用し、リフレッシュレートは165Hzと高い水準を実現。動きの速いシーンでも滑らかに描画します。画面サイズに余裕があるので、ゲームだけでなく動画視聴、資料作成、ブラウザーを並べた作業にも使いやすいモデル。

　サイズは16型ですが、本体は15型クラスのコンパクト設計。354mm×269mm×17.9mmと薄型になっており、USB3.2 Type-Cポートも備えています。

「ASUS TUF Gaming A16」の特徴

ゲーミングPCとして十分なスペック

　CPUには高いパフォーマンスを誇る「AMD Ryzen 7 260」を採用。GPUの「RTX 5060」はAIフレーム生成機能も持ち、フルHDゲームを快適に遊べます。メモリーも32GB積んでいるため、動作がサクサク動くのもポイント。16GBでは心もとない、という人でも安心です。

独自の冷却機能持ち

　PC内部を素早く冷やすフルワイドヒートシンクを搭載。CPUやGPUなどの発熱源から効率よく熱を外に排出します。ASUS独自のソフト「Armoury Crate」により、冷却性能を性能重視か静音重視かで選択できるのも特徴です。

ゲーマー向けに設計されたキーボード

　前モデル比で10％広くなったタッチパッドは、ゲーム中はもちろん日常使いでも活躍。矢印キーを大きくしたことで、押し間違いを減らす工夫もされています。テンキー付きなのも操作性が上がって◎。

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まとめ：使いやすさを重視したモデル

　おすすめしたいのは、ミドル向けの「ゲーミングPC」を求める人です。16型の見やすい画面、フルHDゲームを楽しめるRyzen／GeForce RTX構成、冷却まわりの実用性をまとめて備えており、快適に遊ぶだけなら必要十分なスペック。ハイエンドまで行くと予算が……という人におすすめできます。

　なおかつ、持ち運びに優れた堅牢さや冷却モードまであるため、日常使いにもちょうどいいモデル。PCゲーム、動画視聴、作業用マシンを1台にまとめたい人に向いています。いまならスマイルSaleで約3万円お買い得となっているので、ぜひご検討を。

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