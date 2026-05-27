Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第26回
“スマホじゃ小さい”人にちょうどいい、8.8型タブレット「PHILIPS T7250」が3万円台！
2026年05月27日 19時00分更新
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機能充実でこのお値段！
「PHILIPS タブレット T7250」
オランダの総合家電メーカーPHILIPS（フィリップス）の「T7250」は、SIMフリーの8.8インチタブレット。Amazon.co.jpでは、3万5321円（25％オフ）で販売されています（5月27日現在）。
8.8インチの画面サイズで2.5K解像度（2560×1600）を実現。90Hzリフレッシュレートに対応しているため、ライトな3Dゲームもサクサク動きます。動画や電子書籍、ウェブ閲覧を“スマホより大きく、10型タブより軽快”に楽しみたい人に向いたサイズ感です。
SoCにはMediaTek Helio G100を搭載し、物理メモリーは8GB、ストレージは128GBという構成です。動画視聴、電子書籍、SNS、ブラウザー、軽めのゲームといった日常用途なら扱いやすいスペック。
バッテリーは6300mAhあり、1日中使用しても十分な量。さらに付属のPD18W急速充電アダプターで短時間での充電にも対応しています。
「PHILIPS タブレット T7250」の特徴
強力なマルチタスク処理能力
Android 16とGemini AI搭載により、動画編集、ゲーム、オンライン会議などのマルチタスクを軽快に切り替え。もたつくことなく作業への集中力を高めてくれます。
顔認証でセキュリティ対策もバッチリ
1300万画素のメインカメラと500万画素のフロントカメラを搭載。顔認証機能により、ただ見つめるだけでデバイスを素早く安全にロック解除できます。
SIMフリー対応でいつでも動く
本機には4G LTE通信機能が内蔵されており、Wi-Fi環境に依存せず、外出先でも安定した高速通信が可能です。SIMフリーのため、契約が緩いのも嬉しいポイント。ちなみにSIMカードはNanoSIMに対応しています。
まとめ：スマホ以上、大画面タブレットより軽快な“お手頃感”
おすすめしたいのは、「持ち運びやすいタブレット」を求める人です。8.8インチで7.8mmの薄型ボディのため、ちょっとした隙間に入ります。重量も約360gと非常に軽め。それなのに、2.5K／90Hzディスプレー、8GBメモリー、128GBストレージ、4G LTE対応まで詰め込んでいる点は見逃せません。
または親世代で「スマホの画面が見づらい」という場合にもおすすめです。スマートフォンより大画面で文字や映像が滑らかに見え、11インチのタブレットまでいくと持ち運びが面倒……という条件にピッタリです。ぜひ検討してみてください。
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