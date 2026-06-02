Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第31回
「Forza Horizon 6」も遊べるハンドルコントローラーが31％オフ！ “ハンドルが持っていかれる”感覚も味わえるぞ
2026年06月02日 07時00分更新
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実車のような没入感
「Logicool G ハンコン G923d」
Logicool G ハンコン G923dは、Logicoolの販売するレーシングゲーム向けハンドルコントローラー。Amazonでは、3万9800円（31％オフ）で販売されています（6月1日現在）。
対応プラットフォームはPlayStation 5／PlayStation 4／PC（Windows）で、「グランツーリスモ7」「Forza Horizon 6」などのゲームに利用できます。
普通のコントローラーではなく、実車を運転するようなハンドルとペダルの操作でゲーム内の車を運転可能。高い没入感を味わうことができます。
「Logicool G ハンコン G923d」の特徴
高級感のある手縫いレザーハンドル
ハンドル部分には手縫いのレザーカバーを採用。ロック・トゥ・ロックで900度まで回転でき、ステアリングの操作感は文句なしと言えるでしょう。金属ペダルやレザー調ホイールなど、見た目の“それっぽさ”もなかなか強めです。
フォースフィードバック機能に対応
エンジンの振動や路面の凸凹、タイヤのグリップ力などをハンドルにフィードバックする機能を搭載。「ハンドルが持っていかれる！」とそのリアルさに称賛の声が寄せられています。
応答性の高いブレーキペダル
ブレーキペダルはしっかりしたスプリングを搭載し、感圧式ブレーキシステムを忠実に再現。つま先やかかとで踏み込むことでより臨場感のあるペダルさばきを楽しめます。
まとめ：初めてのハンコンにオススメ
おすすめしたいのは、「初めてハンドルコントローラー」を触りたい人です。レース向けに設計されたデザインの本体はとてもリッチで、900度回転のステアリングや3ペダルで細かな操作もしやすくなるため、コントローラー操作では味わいにくい没入感が得られます。レースゲームを“見るゲーム”から“運転するゲーム”に近づけてくれるでしょう。
ソニー・インタラクティブエンタテインメントの公式ライセンス対象製品でもあるので、品質はお墨付き。セットアップも難しくなく、ちょうど話題の「Forza Horizon 6」も発売したばかり。現在は1～3週間待ちという人気製品となっているので、この機会に購入を検討してみては。
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