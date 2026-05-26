“普通のノートPC”じゃ物足りない人へ！ ゲーミングノートPC「MSI Cyborg 15」が1万4000円引き

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MSI Cyborg 15は、高いパフォーマンスを発揮するゲーミングノートパソコン。Amazon.co.jpでは、数量限定24万9800円（5％オフ）で販売されています。参考価格26万3800円からは、1万4000円ぶんお買い得（5月26日現在）。

随所にスケルトン（半透明）素材を採用し、近未来感を演出。“エクソスケルトンデザイン”と称して、唯一無二のデザイン性を持っています。ブラック基調の中に半透明パーツを効かせた見た目で、性能だけでなく所有感も欲しい人に向いています。

インテル Core 7 240H プロセッサーとGeForce RTX 5060を搭載し、メモリは32GB／SSDが1TBというスペック。リフレッシュレートが最大144Hz対応のため、動きの激しいゲームでも滑らかな映像を表示できます。

また、独自のAI機能としてシステム管理ソフト「MSI Center」に搭載された「MSI AI Engine」を搭載。検索、要約、翻訳に加え、ユーザー向けにノートPCの最適化をAIが自動的に行ってくれます。

有線レベルの安定感

干渉や混雑に強い6GHz帯に対応し、有線LANと同等レベルの高速かつ安定したネットワーク環境を提供する無線LAN「Wi-Fi 6E」を標準搭載。PCゲームを安定してプレイするのに欠かせません。

強力な冷却ファンで熱への対策もバッチリ

CPUとGPUを効率的に冷却するため、熱を素早く移動するヒートパイプを採用。多数のブレードを備えた強力冷却ファンで、高パフォーマンスと安定性を両立する熱対策を行っています。

RGBバックライト内蔵キーボード

キーボードにはこれぞ「ゲーミング」というRGBバックライトを内蔵。色鮮やかなライティング機能で存在感を主張し、気分を高めます。また、長時間のプレイにも安心の高い耐久性を備えているほか、スリムなテンキー付きなのも嬉しいポイントです。

まとめ：見た目で選んでもアリ、性能で選んでもアリ

おすすめしたいのは、「それなりに高性能なゲーミングPC」を求める人です。本モデルであれば、設定次第で多くのゲームを高画質でプレイできますし、AIを活用した映像技術「DLSS 4」でグラフィックをより美麗にできます。

また、独自のAI機能「MSI AI Engine」によって意識しなくても利用方法に合わせたチューニングをしてくれるのもポイントです。ゲームはもちろん、ビジネスやクリエイティブ作業にもオススメ。デザインもスケルトン調で“ただの黒いノートPC”ではないため、ゲームも普段使いも1台で済ませたい人にとって、なかなか気分の上がる選択肢です。