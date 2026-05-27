3万円台で買える11型タブレット！ レノボ「Lenovo Idea Tab」は動画も電子書籍もちょうどいい

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Lenovo Idea Tabは、Android 15搭載の11型ワイドパネルタブレット。Amazon.co.jpでは、3万2400円（26％オフ）で販売されています（5月27日現在）。

ディスプレイは11型2.5K（2560x1600）で広々と使え、一般的なフルHD級よりも表示が細かく、動画視聴や電子書籍、ウェブ閲覧を気持ちよく楽しめます。10点のマルチタッチに対応しているのもポイント。メモリ8GBとストレージ128GBで、動画鑑賞やブラウザもサクサク動きます。

大画面なのに重量は約480gと薄型軽量なのも嬉しいポイント。カバンに入れて持ち運ぶのにちょうどいい商品となっています。

便利なかこって検索

Googleの「かこって検索」が便利です。やり方は、ホームボタンを長押しして検索したいものを指やLenovo Tab Pen（※）で丸く囲むだけ。タブレットに表示されている内容をすぐにGoogle検索できちゃいます。

※Lenovo Tab Penは別売りです

翻訳はボタン1つで終わり

別言語のページを見る場合、わざわざ翻訳サイトを開いてコピペする必要はありません。ホームボタンやナビゲーションバーを長押しして翻訳ボタンをタップするだけで翻訳が表示され、そのまま作業を続けられます。

驚異の7040mAhバッテリー

大容量バッテリーを搭載しているため、長時間の操作でも安心です。フル充電から約12時間の連続使用が可能。

まとめ：スマホより大きな画面で動画や電子書籍を楽しみたいなら

おすすめしたいのは、「安価で高品質なタブレット」を求める人です。11型の見やすい2.5K画面、余裕のある8GBメモリ、128GBストレージを備えつつ、日常使いに寄せたバランスのよさ。とくに学生の勉強をサポートするのにうってつけで、3万円台なら安いとさえ言えます。

スマホより大きな画面で動画や電子書籍を楽しみたい、でもノートPCほど大げさなものはいらない……という人にぴったりの1台。また、Lenovoは香港のメーカーですが日本向けの支社もあり、サポートもしっかりしています。そのあたりの安心感も含めてお買い得なのでぜひ購入を検討してみては。