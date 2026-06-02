100%台湾製造。QisdaのVTOL型ドローンを見た
2026年06月02日 19時30分更新
本日6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。
今年は「AI Together」がメインテーマ。エッジAIやデータセンター、デジタルツイン、量子技術など、AIブームを支えるハードウェアやソリューションが数多く展示されている。
Qisdaブースでは、固定翼とマルチローターを組み合わせた軍用VTOL型ドローンを展示。
機体は100％メイド・イン・台湾。後方にもプロペラが用意されており、垂直離着陸と長距離飛行の両立を狙う機体と見られる。
コントローラーは既存の製品で利用されている「CTL-S7」を使用可能で、流用が効くのも特徴だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第43回
PCパーツフランスメーカーのプロセッサー「Athena1」どんな製品？
-
第42回
PCパーツかなり話題になってるMSIの手持ちゲーム機「Claw 8 Ex AI+」を、台北で見てきたよ！
-
第40回
PCQualcommがデータセンター向け新ブランド「Dragonfly」を公開、AI時代のインフラを一新する注目の新製品！
-
第39回
PCNVIDIAがノート向けSoCを公開！COMPUTEX2026の基調講演でエージェント型AIに向けた新製品群を多数発表
-
第38回
PCパーツ混み方やばい。COMPUTEX TAIPEI 2026、地球上で最も混んでいる場所のひとつかもしれない。
-
第37回
PCパーツほぼマスト案件。台湾に到着したら、すぐに買うべきもの
-
第36回
デジタルASUS、CPU選択制を採用した「Zenbook 14 UX3480」を発表
-
第35回
PCパーツ台湾の銀行、日本語だけで両替できる？ 実際に試した
-
第34回
PCパーツ「COMPUTEX TAIPEI 2026」 本日開幕。AI時代の巨大テック展示会、見どころは？
-
第33回
デジタルGIGABYTEが魅せた「AIと無限の可能性」。40周年記念モデル『ENTER INFINITY』大注目製品まとめ
- この連載の一覧へ