6月1日、台湾・台北で開催された「NVIDIA GTC Taipei 2026」において、NVIDIAは基調講演を実施。AIの新たなパラダイムである「エージェント型AI」に向けたハードウェアおよびソフトウェアの新製品群を多数発表した。

同社のCEOのジェンスン・フアン氏は基調講演のなかで、ソフトウェアのコンピューティングパターンが変化し、多数のコンピューターが分散して処理を行うエージェントが今後の究極の分散コンピューティングモデルになると強調。今回の発表は、大規模データセンター向けのスーパーコンピューターから、パーソナルPC、そして物理世界で稼働するロボットに至るまで、エージェントAIの社会実装を全方位で支援する内容となっている。

ノートPC向けSoC「NVIDIA RTX Spark」を発表、今秋登場

パーソナルAIの領域においては、Windows PCを再定義する新しいスーパーチップ「NVIDIA RTX Spark」が発表された。RTX Sparkは、1ペタフロップスのAI性能と最大128GBの統合メモリーを備えており、NVIDIAのCUDA、RTX、DLSS、FP4、TensorRTなどの技術を結集したものとなる。これにより、終日バッテリー駆動の薄型ノートPCや高効率な小型デスクトップPCの実現が可能となる。

NVIDIAはMicrosoftと提携し、デバイス上で動作するエージェント向けに安全なWindowsプラットフォームを共同で構築する。新しいWindowsセキュリティプリミティブと「NVIDIA OpenShell」セキュアランタイムを組み合わせることで、エージェントがユーザーの完全な制御下で安全に動作する環境を提供する。

この基盤により、ユーザーは自然言語でエージェントに指示を出し、ファイル検索やアプリの操作を自動化するなど、PCを本格的なアシスタントとして活用できるようになる。RTX Spark搭載PCは、主要メーカー各社から今秋発売される予定となっている。