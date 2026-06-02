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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第39回

NVIDIAがノート向けSoCを公開！COMPUTEX2026の基調講演でエージェント型AIに向けた新製品群を多数発表

2026年06月02日 13時10分更新

文● 中山智　編集●北村／ASCII

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　6月1日、台湾・台北で開催された「NVIDIA GTC Taipei 2026」において、NVIDIAは基調講演を実施。AIの新たなパラダイムである「エージェント型AI」に向けたハードウェアおよびソフトウェアの新製品群を多数発表した。

Taipei Music Centerを会場にNVIDIA GTC Taipei 2026の基調講演が行なわれた

　同社のCEOのジェンスン・フアン氏は基調講演のなかで、ソフトウェアのコンピューティングパターンが変化し、多数のコンピューターが分散して処理を行うエージェントが今後の究極の分散コンピューティングモデルになると強調。今回の発表は、大規模データセンター向けのスーパーコンピューターから、パーソナルPC、そして物理世界で稼働するロボットに至るまで、エージェントAIの社会実装を全方位で支援する内容となっている。

基調講演に登壇したCEOのジェンスン・フアン氏

エージェント型AIが自律的にタスクを処理するワークフロー（CONTEXT、OBSERVE、REASON、ACT）について解説

ノートPC向けSoC「NVIDIA RTX Spark」を発表、今秋登場

　パーソナルAIの領域においては、Windows PCを再定義する新しいスーパーチップ「NVIDIA RTX Spark」が発表された。RTX Sparkは、1ペタフロップスのAI性能と最大128GBの統合メモリーを備えており、NVIDIAのCUDA、RTX、DLSS、FP4、TensorRTなどの技術を結集したものとなる。これにより、終日バッテリー駆動の薄型ノートPCや高効率な小型デスクトップPCの実現が可能となる。

「40 Years of Personal Computing（パーソナルコンピューティングの40年）」としてMicrosoftとの提携による新たなWindows PCのビジョンを示唆

ステージ上でRTX Sparkを紹介するファンCEO

RTX Spark

Blackwell RTX GPUと、MediaTekと共同設計された20コアのNVIDIA Grace CPUを高速インターコネクトで統合し、強力なAIパフォーマンスを実現

　NVIDIAはMicrosoftと提携し、デバイス上で動作するエージェント向けに安全なWindowsプラットフォームを共同で構築する。新しいWindowsセキュリティプリミティブと「NVIDIA OpenShell」セキュアランタイムを組み合わせることで、エージェントがユーザーの完全な制御下で安全に動作する環境を提供する。

ローカルLLMと連携し、エージェントの実行操作やプライバシーを安全に管理・ルーティングする「NVIDIA OpenShell」のアーキテクチャーを解説

　この基盤により、ユーザーは自然言語でエージェントに指示を出し、ファイル検索やアプリの操作を自動化するなど、PCを本格的なアシスタントとして活用できるようになる。RTX Spark搭載PCは、主要メーカー各社から今秋発売される予定となっている。

RTX Spark向けにゼロから再設計されたAdobe PremiereとPhotoshopも発表された

今秋以降に順次登場する「RTX Spark」搭載Windowsマシンのラインナップで、主要なPCメーカー（ASUS、Dell、HP、Lenovo、Microsoft Surface、MSI、Acer、GIGABYTE）から発売予定

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