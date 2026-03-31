ASUS、CPU選択制を採用した「Zenbook 14 UX3480」を発表

ASUS JAPANは6月2日、「COMPUTEX 2026」開催に伴い、新型ノートパソコン「ASUS Zenbook 14 UX3480」などの製品群を発表した。この最新シリーズの最大の特徴は、インテル Core Ultra プロセッサー(シリーズ3)、AMD Ryzen AI 400シリーズプロセッサ、Snapdragon Xシリーズプロセッサの3種類からプロセッサーを選択できる点だ。また、長時間駆動と薄型軽量が特徴の「ASUS Vivobook S14」と「S16」、新たなゲーミングPC「ASUS TUF Gaming T700」も話題を呼んでいる。

ASUS Zenbook 14 UX3480は、陶器のような質感を持つ「セラルミナム」素材を採用し、最軽量モデルで約1.1kgを実現するなど、携帯性に優れたデザインが特徴的だ。最大14型3K有機ELディスプレイが搭載可能で、映像コンテンツの鑑賞やクリエイティブ作業にも最適化されている。また、日本市場には2色のカラーバリエーションで年内に登場する予定となっている。

一方、ASUS Vivobookシリーズは長時間駆動バッテリーを搭載し、軽量かつ薄型デザインが特徴となっている。Vivobook S14は最薄部1.49cm、重さ約1.36kg、Vivobook S16は最薄部1.69cm、重さ約1.6kgで、両モデル共に従来以上の携帯性を実現している。これらのモデルも最先端のAI機能に対応し、年内の日本市場展開が予定されている。

更に、ASUS TUF Gaming T700はMIL-STD-810H認証の堅牢性を持つ40Lミドルタワーの筐体を採用し、インテル Core Ultra プロセッサー(シリーズ3)およびAMD Ryzenプロセッサーを選択可能としている。これにより、PCゲーマーにとっての理想的な環境を提供し、高次元のグラフィックス性能をもたらすことが期待される。