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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第44回

5時間でフル充電できる3輪EVを台湾で見てきました。オートバックスでも売る予定らしい。

2026年06月02日 21時15分更新

文● ASCII　取材● 中山智

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3輪の電気自動車（EV）「Lean3」

　本日6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

　台湾のスタートアップ企業Lean Mobilityは、3輪電気自動車（EV）「Lean3」を展示した。

　Lean3は前輪2輪、後輪1輪のユニークな車体構造を採用した小型EVで、日本向けモデルは1人乗り仕様として開発されている。

後輪が1輪しかない

　車両設計に、元トヨタ自動車のエンジニアらが参画しているのも特徴のひとつ。日本での販売はオートバックスが担当し、2027年8月の発売を予定しているそうだ。

　スペック的には最高速度が80km/h、航続距離は100km。家庭用コンセントから充電できる手軽さも特徴で、110V環境ではおよそ7時間、220V環境ではおよそ5時間で満充電が可能だという。

運転席の様子

　都市部での近距離移動を提案する、次世代モビリティとして注目を集めていた。

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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