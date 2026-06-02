5時間でフル充電できる3輪EVを台湾で見てきました。オートバックスでも売る予定らしい。

本日6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催中。

台湾のスタートアップ企業Lean Mobilityは、3輪電気自動車（EV）「Lean3」を展示した。

Lean3は前輪2輪、後輪1輪のユニークな車体構造を採用した小型EVで、日本向けモデルは1人乗り仕様として開発されている。

車両設計に、元トヨタ自動車のエンジニアらが参画しているのも特徴のひとつ。日本での販売はオートバックスが担当し、2027年8月の発売を予定しているそうだ。

スペック的には最高速度が80km/h、航続距離は100km。家庭用コンセントから充電できる手軽さも特徴で、110V環境ではおよそ7時間、220V環境ではおよそ5時間で満充電が可能だという。

都市部での近距離移動を提案する、次世代モビリティとして注目を集めていた。