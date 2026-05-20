NVIDIAのGPUドライバーに脆弱性　最新版へアップデートを

エヌビディア（NVIDIA）は5月18日、同社製GPUディスプレイドライバーの脆弱性情報を公開した。
主な脆弱性の内容と製品ごとの修正済みバージョンは、それぞれ以下のとおり。
●修正された主な脆弱性
■深刻度（高）
サービス拒否／権限昇格／情報漏洩／データ改ざん／コード実行
・CVE-2026-24187
・CVE-2026-24190
・CVE-2026-24191
・CVE-2026-24192
・CVE-2026-24193
・CVE-2026-24194
サービス拒否
・CVE-2026-24195
サービス拒否／情報開示
・CVE-2026-24196
■深刻度（中）
サービス拒否
・CVE-2026-24182
・CVE-2026-24197
・CVE-2026-24199
サービス拒否／データ改ざん／情報漏洩
・CVE-2026-24198
データ改ざん／サービス拒否
・CVE-2025-33221
●製品・ドライバーブランチ別の修正済みバージョン
■GeForce
Windows
・R595：596.36以降
・R580（一部製品を除く）：582.53以降
Linux
・R590：590.48.01以降
・R580：580.126.09以降
・R570：535.309.01以降
■NVIDIA RTX／Quadro／NVS
Windows
・R595：596.36以降
・R580：582.53以降
・R535：539.72以降
Linux
・R595：595.71.05以降
・R580：580.159.03以降
・R570：535.309.01以降
・R535：535.309.01以降
■Tesla
Windows
・R595：596.36以降
・R580：582.53以降
・R535：539.72以降
Linux
・R595：595.71.05以降
・R580：580.159.03以降
・R535：535.309.01以降
同社はユーザーに対して、脆弱性を修正した最新版へのアップデートを推奨している。
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