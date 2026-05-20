NVIDIAのGPUドライバーに脆弱性　最新版へアップデートを

エヌビディア（NVIDIA）は5月18日、同社製GPUディスプレイドライバーの脆弱性情報を公開した。

主な脆弱性の内容と製品ごとの修正済みバージョンは、それぞれ以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■深刻度（高） サービス拒否／権限昇格／情報漏洩／データ改ざん／コード実行 ・CVE-2026-24187

・CVE-2026-24190

・CVE-2026-24191

・CVE-2026-24192

・CVE-2026-24193

・CVE-2026-24194 サービス拒否 ・CVE-2026-24195 サービス拒否／情報開示 ・CVE-2026-24196 ■深刻度（中） サービス拒否 ・CVE-2026-24182

・CVE-2026-24197

・CVE-2026-24199 サービス拒否／データ改ざん／情報漏洩 ・CVE-2026-24198 データ改ざん／サービス拒否 ・CVE-2025-33221

●製品・ドライバーブランチ別の修正済みバージョン ■GeForce Windows ・R595：596.36以降

・R580（一部製品を除く）：582.53以降 Linux ・R590：590.48.01以降

・R580：580.126.09以降

・R570：535.309.01以降 ■NVIDIA RTX／Quadro／NVS Windows ・R595：596.36以降

・R580：582.53以降

・R535：539.72以降 Linux ・R595：595.71.05以降

・R580：580.159.03以降

・R570：535.309.01以降

・R535：535.309.01以降 ■Tesla Windows ・R595：596.36以降

・R580：582.53以降

・R535：539.72以降 Linux ・R595：595.71.05以降

・R580：580.159.03以降

・R535：535.309.01以降

同社はユーザーに対して、脆弱性を修正した最新版へのアップデートを推奨している。