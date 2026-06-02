ほぼマスト案件。台湾に到着したら、すぐに買うべきもの
2026年06月02日 12時00分更新
いよいよ本日6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催されます。
アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中。
会場へ向かう道すがら、彼はとあるものを入手します。それは、交通系ICカード「悠遊カード（EasyCard・ヨウヨウカー）」です！
市中のコンビニでは色んなデザインのカードも手に入るそうです。KTUが選んだのは「パペットスンスン」のもの。
台湾全土の地下鉄（MRT）、バス、台湾鉄道、レンタルサイクル（YouBike）の乗車に加えて、コンビニやスーパーでの支払いにも利用できる、台湾旅行の必需品です。
アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！
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