混み方やばい。COMPUTEX TAIPEI 2026、地球上で最も混んでいる場所のひとつかもしれない。

いよいよ本日6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催されます。

アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中。

前日入りして、一泊。意気揚々と会場に出向いたKTUですが……

待ち受けていたのは、ものすごい人混み。いくつかの会場の中、KTU的に見たいものの多い「Annex1」への移動を試みますが、そこにも行列。KTUも思わず「己の見通しの甘さを呪うの巻」と呟いています。

会場に入るのもひと苦労ですね。今日の台湾で、いや、もしかすると世界中で、最も混んでいる場所のひとつかも。COMPUTEX TAIPEI 2026。さあ、無事に取材はできるのか!?

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！