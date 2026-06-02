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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第35回

台湾の銀行、日本語だけで両替できる？　実際に試した

2026年06月02日 11時30分更新

文● ASCII

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円を台湾ドルに両替するべく、台湾銀行

　いよいよ本日6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催されます。

　アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中。

　取材日当日の彼がまず向かったのは、台湾銀行。円を台湾ドルに両替するためです。

レートはこんな感じ

　「台湾銀行には専用の窓口もあり、カタコトの日本語も通じるので楽勝。でもレートは空港とほぼ変わらなかった…」（KTU）

　なるほど、空港などよりお得なレートで両替できるかと思いきや、それほど違いはなかったようです。ですが、日本語が通じるというのはありがたいところですね。

　ちなみに、この台湾銀行（Bank of Taiwan）は台湾屈指の規模を誇る公的金融機関で、台湾の商業銀行としては国内最大規模。世界的な銀行ランキングでも上位に名を連ねています。

　現地スタッフによれば、観光客が多く訪れるオフィシャルな場所は、日本語が話せる方が多いみたいです。

KTUの台湾取材記が読めるのはアスキーだけ！
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　アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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