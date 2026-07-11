Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第61回
【ハイレゾ＆ノイキャン】コスパ優秀なEdifierの定番ヘッドホンが7000円切りで買い
2026年07月11日 14時00分更新
コスパ優秀なイヤホン、ヘッドホン、スピーカーで最近おなじみになっているEdifier。同社のエントリークラスのオーバーヘッドタイプのヘッドホンがプライムデーで割引中。エントリークラスと言っても、ハイレゾ（LDAC）対応でノイキャンもしっかり付いて、7000円切り！なんです。
というわけで、今回紹介する「EDIFIER W820NB Plus Gen2」は好評だった前モデルをさらに進化させた製品で、折りたたみやマルチポイント接続をサポートするほか、バッテリー駆動時間も最大88時間（ANCオフ時、オン時は約49時間）と性能面もバッチリ。バッテリーが切れた場合も15分の充電で15時間の再生が可能です。
|Image from Amazon.co.jp
|EDIFIER W820NB Plus Gen2 ワイヤレス ヘッドホン ノイズキャンセリング Bluetooth6.1 有線 無線両用 ハイレゾ LDAC対応 急速充電 最大88時間再生 空間オーディオ マルチポイント接続 クリアな通話 外音取り込み 密閉型 折りたたみ可能 アプリ対応 ダークグレー
ワイヤレス接続では最新のBluetooth 6.1対応のほか、コーデックではLDACをサポート。LDACが利用できるAndroidスマホなら、ハイレゾ再生も可能です。カラバリがダークグレーのほか、アイボリーホワイト、スモーキーピンク、ネイビーの4色から選べて、プライムデーでは、すべて同じ6980円。お手頃＆ノイキャン付きヘッドフォンを探しているなら要注目でしょう！
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