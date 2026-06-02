台湾のグルメ名所「寧夏夜市」でご飯を食べたら、ドリンクメニューがなかった話。そして解決策は……

いよいよ本日6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催されます。

アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中。昨夜は、台湾の夜市でローカルなグルメを楽しんだようです。

「ずーっと八角の匂い嗅がされて、空腹が限界点に達したので夜市の時間だ！」（KTU）

台湾グルメを口にしたKTUの感想は……シンプルに「旨し！」

これらは、寧夏夜市（ニンシアイエシー）の台湾グルメです。

蚵仔煎（オアゼン）や雞肉飯（ジーロウファン）と言った台湾を体表する料理の名店をはじめ、SNSでも話題の人気屋台が集結。台湾で数ある夜市の中でも、グルメに特化していて、日本人観光客も多かったそうです。

そして、日本の飲食店の文化と大きく異なるのが、「ドリンクメニューが置いていないお店が多い」という点。

じゃあどうするのかというと、「お茶でもビールでも近くのコンビニで買ってきてくれ！」という持ち込みスタイルだそうです。なんか、いいなあ。その気楽な感じ。

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！