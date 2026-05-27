COMPUTEX TAIPEI 2026レポート

MSIが40周年記念展示会を開催、RTX 5090 LIGHTNING Zや葬送のフリーレンコラボを披露

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　6月4日から6月7日まで、エムエスアイコンピュータージャパンは台北市の松山文創園区で「MSI 40周年記念展示会」を開催する。本イベントでは、最新技術や過去の革新に触れることができる多彩な展示が行われ、入場は無料だ。

　この展示会はMSIの40年間の歩みを振り返ると同時に、次なる未来を覗くことができる内容となっている。最も注目すべきはCOMPUTEX 2026でゴールデンアワードを受賞したGeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Zだ。高度な技術力と独自のデザインで訪問者を魅了する。

　その他には、MSIのハードウェアと現代のカルチャーの交差を示す限定コラボレーションエリアがあり、大人気タイトルとのコラボレーションモデルが一堂に会する。また、「葬送のフリーレン」コラボのハードウェアを一般初公開し、サーマルリアクティブ技術による色変化を実演する。

　ゲーミングエリアではMSI Clawを使った対戦イベントも行われる予定で、さらに人気ゲームの試遊やゲーム系ストリーマーによるファンチャレンジも開催される。

　さらに、AIoT&AI PCエリアでは次世代のAIノートPCやデスクトップ、企業向けAIソリューションが展示される。「LuckyClaw」はAI技術を身近にし、一般ユーザーでも簡単に利用可能だ。これらの展示を通じて、MSIはこれからの技術革新をロードマップする企業としての立場を強調する。

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