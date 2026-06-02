台湾のオシャレな家電量販店で遊んでみた。珍しいモノたくさん！　そして八角の香り……

いよいよ本日6月2日から、アジア最大級のコンピューター見本市「COMPUTEX TAIPEI 2026」が台北で開催されます。

アスキーの取材班メンバーとして、業界を隅々まで知るベテラン・自作PC系テクニカルライターのKTUこと加藤勝明氏が現地に滞在中。

取材前に、台湾のパソコンの聖地「光華商場」からも近い「三創生活園区」に入って、店内をぶらり。「光華商場の隣のオサレビルこと三創生活園区の上は、カオスじゃない、ロフト風味なテック系ショップ多数」とKTU。

「スマホケース一つとっても『おっ』と感じる陳列だったり、日本の量販店系とはベクトルが違って新鮮」と話しています。

「日本だとAmazonや楽天でしか見かけないGravaStarのキーボードも実機が触れるのは凄く羨ましいなあ」（KTU）

「謎のゲーミングチェアも。チキンなので座ってみる勇気はありませんでした」（KTU）

テック系ばかりかと思えば、唐突なJINS！ 日本の企業も台湾の生活に溶け込んでいる模様。

さて、ビル内をひと通り見物したKTUの感想はというと……「光華商場にせよ、三創生活園区にせよ、ほぼすべてのフロアで八角の香がするのが、まさに台湾って感じ」だそう。

アスキーでは、KTUのポストだけでなく、現地取材記事も大量に投入予定です。昼はKTUのポスト、夜は詳報記事で、今年のCOMPUTEXをお楽しみください！