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COMPUTEX TAIPEI 2026レポート 第30回

ROG Edition 20発表　ASUSが20周年記念の限定ゲーミング製品群を公開【COMPUTEX 2026】

2026年06月02日 09時15分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　ASUS JAPANはCOMPUTEX 2026のプレスイベントにて、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）の新たな製品「ROG Edition 20」を発表した。このシリーズは、ROGの20周年を祝う特別なコレクションとして登場し、優れたパフォーマンスとデザインでゲーマーに新しい体験を提供するという。

　「ROG Edition 20」は、ROGの歴史的な歩みを祝うだけでなく、次世代のゲーミング体験を提案するために設計された。このコレクションは、圧倒的な性能を誇り、AIを駆使した進化を通じて革新的な機能を提供するとしている。デザイン面でもROGの伝統を引き継いでおり、ROG Black、ROG Red、Crystal Lens、Radiant Goldといった特別なカラーバリエーションが用意されている。

　発表された製品ラインナップには、マザーボード「ROG Crosshair X870E Edition 20」やグラフィックスカード「ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20」、電源「ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20」などが含まれている。これらの製品は、PC自作ユーザーやハイエンド構成を追求するゲーマーのためにデザインされたもので、より高い性能と安定性を提供するという。

　ROGの20周年を越え、次の10年に向かうROGは、製品の連携とAIによる新たな革新を追求し続ける。「ROG Lab」と呼ばれる新たな施設も設立され、ゲーマーが世界を楽しむだけでなく、自らの世界を創り出すことをサポートするという。また、次の世代に向けたゲーミング体験をより深めることで、業界の常識を再定義することを目指している。 

■関連サイト

「COMPUTEX TAIPEI 2026レポート」

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