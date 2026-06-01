足元が濡れるのも滑るのもイヤ！ それならメレルのゴアテックスシューズがお勧め！ しかも43%オフ！

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メレルのMoab 3 Synthetic Gore-Texは、ひと言でいうと“雨に強くて、ガシガシ歩けるスニーカー寄りのハイキングシューズ”です。

GORE-TEXメンブレンを採用しており、雨天時などでも靴の中の快適性を保ちやすい防水透湿仕様。しかも、合成皮革とメッシュを組み合わせたアッパーで、見た目はアウトドア感がありつつ、街でも履きやすいバランスです。Amazonにて43%OFFの11,856円で販売されています（6月1日現在）。

もともと「MOAB」シリーズは、メレルを代表するハイキングシューズの定番モデル。公式情報では、2007年の発売以降、世界累計2800万人以上のアウトドアファンの足元を支えてきたシリーズとされています。

3代目となるMoab 3では、フットベッドやEVAフォーム、Vibram TC5+アウトソールの形状などをアップデート。つまり、派手な流行りものというより、「歩く」「濡れにくい」「滑りにくい」という実用部分をコツコツ鍛えてきたタイプです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

雨の日でも頼れるGORE-TEX搭載

GORE-TEXメンブレンを採用し、防水性と透湿性を備えた全天候対応の作りです。普通のスニーカーだと不安な雨の日でも、足元の不快感を抑えやすいのが魅力。

歩きやすさを支えるクッション構造

KINETIC FIT ADVANCEDインソールやAir Cushionなど、歩行時の快適性を意識した機能を搭載しています。旅行や街歩きで歩数が伸びる日にも、足元をしっかり支えてくれるタイプです。

アウトドア感はあるが、街でも履ける

アウトソールにはVibram TC5+を採用し、グリップ力を重視した作り。濡れた路面、土の道、公園、軽いアウトドアなど、普通のスニーカーでは少し心もとない場面でも安心感があります。

まとめ：街もアウトドアも、これ一足でだいたい行ける

参考価格：20,900円

現在の価格：11,856円［43%OFF］

特におすすめしたいのは、「雨の日用の靴がほしいけど、長靴はさすがに大げさ」「普通のスニーカーだと濡れるのがイヤ」という人です。Moab 3 Synthetic Gore-Texなら、防水透湿性のあるGORE-TEXで雨に備えつつ、見た目はあくまでローカットのハイキングシューズ。通勤、買い物、旅行、ちょっとした散歩まで使いやすく、天気が微妙な日の“正解”になってくれる一足。

歩く時間が長い人にも向いています。低反発クッションで足を支える取り外し可能なKINETIC FIT ADVANCEDインソール、歩行時のかかとの衝撃吸収を狙ったAir Cushion、グリップ力を支えるVibram TC5+アウトソールなど、足元の安心材料がしっかり詰まっている。靴にそこまで興味がなくても、「雨の日でも歩きやすい靴が1足ほしい」と思っているなら、かなり有力な選択肢でしょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。