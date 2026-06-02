ASUSの27型IPS液晶が12,980円！ “安いだけ”で終わらない120Hz仕様【Amazonスマイルセール】

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【Amazonスマイルセール】ASUS 27型モニター「VY279HGR Eye Care Monitor」をチェック！

ASUSの27型モニター「VY279HGR Eye Care Monitor」がAmazonスマイルセール対象。参考価格16,345円のところ、21％オフの12,980円で販売中。

リフレッシュレート120Hz対応モニター自体は増えてきたが、低価格帯では無名ブランド系モデルも目立つ。その中で、ASUS製の27型IPSパネルで12,980円という価格はかなり目を引く。「VY279HGR」は、“安いだけ”では終わらない仕様を持ち込んできた注目モデルだ。

①27型IPSパネルで広視野角表示

27インチのフルHD IPSパネルを採用し、1,677万色表示や178°の広視野角にも対応。動画や写真を大きめのディスプレイで表示しても、色味の変化を抑えながら見やすい映像を楽しめる。

②120Hz（OC）＋Adaptive-Sync搭載

120Hz（OC）のリフレッシュレートや1ms（MPRT）、Adaptive-Syncテクノロジーを搭載。動画視聴やブラウザ操作でも動きが滑らかで、動きの速いゲームでも残像感を抑えた表示を実現する。

③ブルーライト軽減＆抗菌加工採用

ASUSブルーライト軽減機能やフリッカーフリー技術に加え、ベゼルとホットキーには銀イオン抗菌加工も採用。普段使いを意識したEye Care仕様も特徴になっている。