Amazonセール情報大紹介！ 第1832回
ASUSの27型IPS液晶が12,980円！ “安いだけ”で終わらない120Hz仕様【Amazonスマイルセール】
2026年06月02日 14時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイルセール】ASUS 27型モニター「VY279HGR Eye Care Monitor」をチェック！
ASUSの27型モニター「VY279HGR Eye Care Monitor」がAmazonスマイルセール対象。参考価格16,345円のところ、21％オフの12,980円で販売中。
リフレッシュレート120Hz対応モニター自体は増えてきたが、低価格帯では無名ブランド系モデルも目立つ。その中で、ASUS製の27型IPSパネルで12,980円という価格はかなり目を引く。「VY279HGR」は、“安いだけ”では終わらない仕様を持ち込んできた注目モデルだ。
①27型IPSパネルで広視野角表示
27インチのフルHD IPSパネルを採用し、1,677万色表示や178°の広視野角にも対応。動画や写真を大きめのディスプレイで表示しても、色味の変化を抑えながら見やすい映像を楽しめる。
②120Hz（OC）＋Adaptive-Sync搭載
120Hz（OC）のリフレッシュレートや1ms（MPRT）、Adaptive-Syncテクノロジーを搭載。動画視聴やブラウザ操作でも動きが滑らかで、動きの速いゲームでも残像感を抑えた表示を実現する。
③ブルーライト軽減＆抗菌加工採用
ASUSブルーライト軽減機能やフリッカーフリー技術に加え、ベゼルとホットキーには銀イオン抗菌加工も採用。普段使いを意識したEye Care仕様も特徴になっている。
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