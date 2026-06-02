限定仕様のAI PCが104,800円。しかも16GB / 1TB搭載のASUS製

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【Amazonスマイルセール】ASUS 16型ノートPC「Vivobook 16 X1607QA（X1607QA-PU161W）」をチェック！

ASUSの16型ノートPC「Vivobook 16 X1607QA（X1607QA-PU161W）」がAmazonスマイルセール対象。参考価格118,000円のところ、11％オフの104,800円で販売中。

ノートPCって、安すぎるとメモリ8GBやSSD 256GB構成がまだ多い。でも、長く使うなら16GBメモリや1TB SSDあたりは欲しくなる。ASUSの「Vivobook 16」は、そこをちゃんと押さえつつ、AI PC対応まで入ってきたモデルだ。

①Copilot+ PC対応のSnapdragon X搭載

45TOPS対応NPUを備えるSnapdragon Xを搭載。ライブキャプションや画像生成「コクリエイター」、PC操作を検索できる「リコール」など、Copilot+ PC向けAI機能を利用できる。Copilotキーも備え、AI機能へすぐアクセスできる。

②Amazon限定で1TB SSDへ強化

Amazon.co.jp限定モデルは、SSDの容量を標準の512GBから1TB SSDへと強化。16GBのLPDDR5XメモリやPCIe 4.0接続NVMe SSDを搭載するほか、無線技術にはWi-Fi 6EやBluetooth 5.3を採用。Amazon限定らしく、保存容量を増やした構成になっている。

③USB4・顔認証・約22.2時間駆動

USB Type-Cは映像出力やPower Delivery給電に対応。HDMIやUSB Type-Aも搭載し、周辺機器もつなぎやすい。IRカメラによる顔認証やWebカメラの物理シャッターも備え、アイドル時は最大約22.2時間駆動を実現する。

製品スペック

【CPU】Snapdragon X X1-26-100

【NPU】45TOPS Qualcomm Hexagon NPU

【メモリ】16GB LPDDR5X

【ストレージ】1TB SSD（PCIe 4.0 NVMe）

【ディスプレイ】16型 WUXGA（1920×1200）ノングレア

【バッテリー駆動】約22.2時間（アイドル時）

【重量】約1.88kg