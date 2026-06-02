Amazonセール情報大紹介！ 第1831回
限定仕様のAI PCが104,800円。しかも16GB / 1TB搭載のASUS製
2026年06月02日 14時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイルセール】ASUS 16型ノートPC「Vivobook 16 X1607QA（X1607QA-PU161W）」をチェック！
ASUSの16型ノートPC「Vivobook 16 X1607QA（X1607QA-PU161W）」がAmazonスマイルセール対象。参考価格118,000円のところ、11％オフの104,800円で販売中。
ノートPCって、安すぎるとメモリ8GBやSSD 256GB構成がまだ多い。でも、長く使うなら16GBメモリや1TB SSDあたりは欲しくなる。ASUSの「Vivobook 16」は、そこをちゃんと押さえつつ、AI PC対応まで入ってきたモデルだ。
①Copilot+ PC対応のSnapdragon X搭載
45TOPS対応NPUを備えるSnapdragon Xを搭載。ライブキャプションや画像生成「コクリエイター」、PC操作を検索できる「リコール」など、Copilot+ PC向けAI機能を利用できる。Copilotキーも備え、AI機能へすぐアクセスできる。
②Amazon限定で1TB SSDへ強化
Amazon.co.jp限定モデルは、SSDの容量を標準の512GBから1TB SSDへと強化。16GBのLPDDR5XメモリやPCIe 4.0接続NVMe SSDを搭載するほか、無線技術にはWi-Fi 6EやBluetooth 5.3を採用。Amazon限定らしく、保存容量を増やした構成になっている。
③USB4・顔認証・約22.2時間駆動
USB Type-Cは映像出力やPower Delivery給電に対応。HDMIやUSB Type-Aも搭載し、周辺機器もつなぎやすい。IRカメラによる顔認証やWebカメラの物理シャッターも備え、アイドル時は最大約22.2時間駆動を実現する。
製品スペック
【CPU】Snapdragon X X1-26-100
【NPU】45TOPS Qualcomm Hexagon NPU
【メモリ】16GB LPDDR5X
【ストレージ】1TB SSD（PCIe 4.0 NVMe）
【ディスプレイ】16型 WUXGA（1920×1200）ノングレア
【バッテリー駆動】約22.2時間（アイドル時）
【重量】約1.88kg
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1978回
トピックス6万円切りでThinkPad X1 Carbon！第11世代Core i5搭載の整備済み品
-
第1961回
トピックスOfficeは買い切り派！「Home & Business 2024」がAmazonで6％オフ／スマイル Sale
-
第1889回
トピックスDropbox Plus 3年版が37,500円、2TBクラウドをまとめて確保
-
第1832回
トピックスASUSの27型IPS液晶が12,980円！ “安いだけ”で終わらない120Hz仕様【Amazonスマイルセール】
-
第1830回
トピックス「安いノートPCはもう懲りた」人へ。Ryzen 7＋16GBメモリ搭載Lenovoが104,800円
-
第1829回
トピックス17インチを、毎日持ち歩ける。約1.3kg＆メモリ32GBのLG gramが28万円台へ
-
第1828回
トピックス14型モバイルゲーミングPCが24万円台！ RTX 5050 Laptop GPU搭載で1.46kg
-
第1827回
トピックス【21万円台】Core i7&32GBメモリに1TBSSD搭載。FMV「Note A WA3-K3」がセール中
-
第1826回
トピックス公式より1.1万円安い！ M5 MacBook Pro（1TB）がAmazon直販で値下げ中
-
第1825回
トピックス日本市場向けに46％コンパクト化！最新ルンバRoomba Plus 575 Comboが17万円台から10万円以下へ大幅値下げ
- この連載の一覧へ