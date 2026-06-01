Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第409回
白一色のGIGABYTE製27型WQHDゲーミングディスプレーを発見！ 210Hzや量子ドットなどスペックが高すぎ！
2026年06月01日 19時00分更新
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GIGABYTEの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、GIGABYTEの27型WQHDゲーミングディスプレー「M27Q2」が販売中だ。参考価格は4万6800円だが、スマイルSaleにより10％オフの4万2120円で購入できる（6月1日時点）。
量子ドットを採用するハイスペックなゲーミングディスプレー
本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のSuper Speed IPSパネルを搭載する27型ゲーミングディスプレー。白いデスクに合うホワイトカラーをはじめ、有機ELに匹敵するという量子ドット（QD）、最大210Hzのリフレッシュレートおよび1msの応答速度、明暗差を表現できるHDRなどが特徴となっている。
価格は4万台と高いものの、必要なものがすべてそろった性能とホワイトカラーが魅力の本製品。映像美やゲームパフォーマンスにこだわりたい人に刺さる一台と言えるだろう。
|Image from Amazon.co.jp
|GIGABYTE ゲーミングモニター 27インチ WQHD 2560x1440 最大210Hz 1ms SS IPS DCI-P3 98% VESA Display HDR400 KVM機能対応 HDMI2.0 Display port 1.4 国内3年保証 M27Q2
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