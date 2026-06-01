白一色のGIGABYTE製27型WQHDゲーミングディスプレーを発見！ 210Hzや量子ドットなどスペックが高すぎ！

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GIGABYTEの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、GIGABYTEの27型WQHDゲーミングディスプレー「M27Q2」が販売中だ。参考価格は4万6800円だが、スマイルSaleにより10％オフの4万2120円で購入できる（6月1日時点）。

量子ドットを採用するハイスペックなゲーミングディスプレー

本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のSuper Speed IPSパネルを搭載する27型ゲーミングディスプレー。白いデスクに合うホワイトカラーをはじめ、有機ELに匹敵するという量子ドット（QD）、最大210Hzのリフレッシュレートおよび1msの応答速度、明暗差を表現できるHDRなどが特徴となっている。

価格は4万台と高いものの、必要なものがすべてそろった性能とホワイトカラーが魅力の本製品。映像美やゲームパフォーマンスにこだわりたい人に刺さる一台と言えるだろう。