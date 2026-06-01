Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第408回
子供のゲーミングPC入門にちょうどいいかも！ RTX 3050搭載のGALLERIA製15.6型ゲーミングノートが13万円台
2026年06月01日 18時00分更新
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GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPC「GALLERIA RL7C-R35-5N」が販売中だ。価格は13万4980円。
本製品は、インテル「Core i7-13620H」とNVIDIA「GeForce RTX 3050」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは500GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
子供用・サブ用におすすめの一台
ユーザーレビューを見ると「文句なしのスペック」「動作は快適、液晶画面も滑らかで見やすい」「子どもに買ってあげた」といった声が寄せられている。子供のゲーミングノートPCデビューを実現させたい人、サブ用のゲーミングノートPCを探している人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|ガレリア ゲーミングノートPC 【 RTX 3050 / Core i7-13620H / 16GB / 500GB 】 GALLERIA RL7C-R35-5N Windows 11 Home 15.6インチ 165Hz 動画編集 ゲーム実況 15968-3522
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