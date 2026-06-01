子供のゲーミングPC入門にちょうどいいかも！ RTX 3050搭載のGALLERIA製15.6型ゲーミングノートが13万円台

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GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、GALLERIAの15.6型ゲーミングノートPC「GALLERIA RL7C-R35-5N」が販売中だ。価格は13万4980円。

本製品は、インテル「Core i7-13620H」とNVIDIA「GeForce RTX 3050」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは500GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

子供用・サブ用におすすめの一台

ユーザーレビューを見ると「文句なしのスペック」「動作は快適、液晶画面も滑らかで見やすい」「子どもに買ってあげた」といった声が寄せられている。子供のゲーミングノートPCデビューを実現させたい人、サブ用のゲーミングノートPCを探している人におすすめできそうだ。