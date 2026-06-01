Switch 2対応の冷却ファンがスマイルSaleでよりお得に！ 熱暴走によるフリーズや動作不良を防ぎたい人に◎

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Nintendo Switch 2用冷却ファンをチェック

Amazon.co.jpにて、「Nintendo Switch 2用冷却ファン」が販売中だ。過去価格は2599円だが、スマイルSaleにより15％オフの2209円で購入できる（6月1日）時点。

本製品はNintendo Switch 2と旧型Switchに対応する冷却ファンで、熱暴走によるフリーズや動作不良を防いでくれるという。使い方は、本体とドックの間にファンを差し込み、付属のUSBケーブルをドックのUSBポートに接続するだけだ。

Switch 2の熱対策に打ってつけの一台

ユーザーレビューを見ると「しっかり冷却できる」「値段相応の効果」「ファンの風量も調整でき、動作音は思ったより静か」といった声が寄せられている。Nintendo Switch 2の熱を効率よく排出したい人、本体の寿命を延ばしたい人は本製品をチェックしてみてほしい。