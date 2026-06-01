Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第405回
Switch 2対応の冷却ファンがスマイルSaleでよりお得に！ 熱暴走によるフリーズや動作不良を防ぎたい人に◎
2026年06月01日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Nintendo Switch 2用冷却ファンをチェック
Amazon.co.jpにて、「Nintendo Switch 2用冷却ファン」が販売中だ。過去価格は2599円だが、スマイルSaleにより15％オフの2209円で購入できる（6月1日）時点。
本製品はNintendo Switch 2と旧型Switchに対応する冷却ファンで、熱暴走によるフリーズや動作不良を防いでくれるという。使い方は、本体とドックの間にファンを差し込み、付属のUSBケーブルをドックのUSBポートに接続するだけだ。
Switch 2の熱対策に打ってつけの一台
ユーザーレビューを見ると「しっかり冷却できる」「値段相応の効果」「ファンの風量も調整でき、動作音は思ったより静か」といった声が寄せられている。Nintendo Switch 2の熱を効率よく排出したい人、本体の寿命を延ばしたい人は本製品をチェックしてみてほしい。
|Image from Amazon.co.jp
|Switch 2用 冷却ファン 【2025新登場 -排熱 温度表示】Tomistan 旧型Switch/Switch 有機EL/スイッチ 2用 ハイパワー 冷却 クーラー Switch2用 冷感 扇風機 静音 排熱用 冷却クーラー 風量調整可能 ニンテンドースイッチ2用 放熱対 策熱暴走 熱対策 スイッチ2用ドック用 周辺機器
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第404回
トピックスSwitch 2対応！スーファミ風デザインのワイヤレスコントローラーが今だけ5％オフ
-
第403回
トピックス【23万円台→20万円台】RTX 5060搭載のMSI製15.6型ゲーミングノート、スマイルSaleで3万円オフ！
-
第402回
トピックス【セール】ASUS ROG Strix XG32UCGが約7.6万円！ 4K/160Hz＆フルHD/320Hzのデュアルモードが強すぎ
-
第401回
トピックス180Hz駆動のREGZA製23.8型フルHDゲーミングディスプレー、タイムセールで1万7500円！
-
第400回
トピックスPixioのおしゃれモニターアームがスマイルSaleでよりお得に！ 組み立てが簡単なので初心者も安心
-
第399回
トピックス最大27％オフ！PixioのデュアルモニターアームがスマイルSaleでお得に登場
-
第398回
トピックス黄金の意匠が渋すぎる！ 「007 First Light」仕様の特製DualSenseワイヤレスコントローラーを発見
-
第397回
トピックス暗闇で「桜」が光る…！ 5000円台で買えるTurtle Beachのコントローラーがエモすぎる
-
第396回
トピックス10%オフの2万8500円！ Logicool Gの大人気ワイヤレスキーボード「G915 X TKL」がタイムセール中
-
第395回
トピックスラピッドトリガー搭載「Apex Pro TKL」が18%オフ！ AmazonスマイルSaleで余裕の2万円切り
- この連載の一覧へ