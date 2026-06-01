DualSenseワイヤレスコントローラーのホワイトが9577円！ 純正品が欲しい人は急げ

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DualSense ワイヤレスコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「DualSense ワイヤレスコントローラー」が販売中だ。参考価格は1万436円だが、執筆時点では8％オフの9577円で購入できる（6月1日時点）。

いまなら1万円を切る価格で購入できる！

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