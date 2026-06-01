Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第407回
DualSenseワイヤレスコントローラーのホワイトが9577円！ 純正品が欲しい人は急げ
2026年06月01日 17時00分更新
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DualSense ワイヤレスコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの「DualSense ワイヤレスコントローラー」が販売中だ。参考価格は1万436円だが、執筆時点では8％オフの9577円で購入できる（6月1日時点）。
いまなら1万円を切る価格で購入できる！
ユーザーレビューを見ると、性能や使い勝手を評価する人もいれば、豊富なカラバリを評価する人もいるようだ。現在、ホワイトの本製品は1万円を切る価格で購入できるため、気になる人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー(CFI-ZCT2J)
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