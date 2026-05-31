PixioのおしゃれモニターアームがスマイルSaleでよりお得に！ 組み立てが簡単なので初心者も安心

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Pixioのモニターアームをチェック

Amazon.co.jpにて、Pixioのモニターアーム「Pixio PS1S Wave White」が販売中だ。参考価格は8980円だが、スマイルSaleにより12％オフの7900円で購入できる（5月29日時点）。

本製品はホワイトカラーの3関節モニターアームで、最大9kgの17型～32型ディスプレー（VESA規格：75mm×75mm、100mm×100mm）を設置できる。多角度調節や簡単な組み立てなどが特徴となっている。

カラバリが豊富なモニターアーム

ユーザーレビューを見ると、「組み立てが非常に簡単」「上下左右の可動域が広いので、ディスプレーの位置を自由に招請できる」「固定力があるし動きもスムーズ」といった声が寄せられている。デスク周辺のカラーに合わせたい人、統一感を出したい人は、豊富なカラバリが魅力のPixioを選んでみては？