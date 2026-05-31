Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第400回
PixioのおしゃれモニターアームがスマイルSaleでよりお得に！ 組み立てが簡単なので初心者も安心
2026年05月31日 20時00分更新
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Pixioのモニターアームをチェック
Amazon.co.jpにて、Pixioのモニターアーム「Pixio PS1S Wave White」が販売中だ。参考価格は8980円だが、スマイルSaleにより12％オフの7900円で購入できる（5月29日時点）。
本製品はホワイトカラーの3関節モニターアームで、最大9kgの17型～32型ディスプレー（VESA規格：75mm×75mm、100mm×100mm）を設置できる。多角度調節や簡単な組み立てなどが特徴となっている。
カラバリが豊富なモニターアーム
ユーザーレビューを見ると、「組み立てが非常に簡単」「上下左右の可動域が広いので、ディスプレーの位置を自由に招請できる」「固定力があるし動きもスムーズ」といった声が寄せられている。デスク周辺のカラーに合わせたい人、統一感を出したい人は、豊富なカラバリが魅力のPixioを選んでみては？
|Image from Amazon.co.jp
|Pixio PS1S Wave White モニターアーム 白 ホワイト シングル 大型 上下 左右 32インチ 24インチ 27インチ パステルカラー
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