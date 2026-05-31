Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第402回
【セール】ASUS ROG Strix XG32UCGが約7.6万円！ 4K/160Hz＆フルHD/320Hzのデュアルモードが強すぎ
2026年05月31日 15時00分更新
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ASUSの31.5型4Kゲーミングディスプレーをチェック
Amazon.co.jpにて、ASUSの31.5型4K/フルHDゲーミングディスプレー「ROG Strix XG32UCG」が販売中だ。過去価格は8万4925円だが、スマイルSaleにより11％オフの7万5800円で購入できる（5月29日時点）。
本製品は、「4K（3840×2160ドット）/160Hz」と「フルHD（1920×1080ドット）/320Hz」のデュアルモードを採用する31.5型ゲーミングディスプレー。最大輝度は350cd/㎡、バックライトはLED、応答速度は1ms（GTG）/0.3ms（min.）など。
フルHD・4Kのデュアルモードを備えるハイエンドモデル
ユーザーレビューを見ると、「画面サイズが最適で、性能も申し分なし」「色味が良好」「画質も綺麗で動画の残像感も少ない」といった声が寄せられている。8万円台と高価だが、長く愛用できるほどのスペックと充実の機能面がポイントになっているようだ。フルHDと4Kのデュアルモードを使いたい人、高みを目指したい人におすすめできる一台だ。
|Image from Amazon.co.jp
|ASUS ゲーミングモニター/ROG Strix XG32UCG/31.5インチ/3840x2160/デュアルモード（4K 160Hz / フルHD 320Hz）/0.3ms（min.）/Fast IPS/Extreme Low Motion Blur Sync/USB Type-C/G-Sync対応/DisplayWidget Center/三脚ソケット/HDR/Aura Sync/国内正規品
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