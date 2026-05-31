【セール】ASUS ROG Strix XG32UCGが約7.6万円！ 4K/160Hz＆フルHD/320Hzのデュアルモードが強すぎ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

ASUSの31.5型4Kゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの31.5型4K/フルHDゲーミングディスプレー「ROG Strix XG32UCG」が販売中だ。過去価格は8万4925円だが、スマイルSaleにより11％オフの7万5800円で購入できる（5月29日時点）。

本製品は、「4K（3840×2160ドット）/160Hz」と「フルHD（1920×1080ドット）/320Hz」のデュアルモードを採用する31.5型ゲーミングディスプレー。最大輝度は350cd/㎡、バックライトはLED、応答速度は1ms（GTG）/0.3ms（min.）など。

フルHD・4Kのデュアルモードを備えるハイエンドモデル

ユーザーレビューを見ると、「画面サイズが最適で、性能も申し分なし」「色味が良好」「画質も綺麗で動画の残像感も少ない」といった声が寄せられている。8万円台と高価だが、長く愛用できるほどのスペックと充実の機能面がポイントになっているようだ。フルHDと4Kのデュアルモードを使いたい人、高みを目指したい人におすすめできる一台だ。