液晶付き水冷＆白いピラーレス筐体が映える！ RTX 5060・32GBメモリー・1TB SSDと申し分なしのSTORM製ゲーミングPC

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STORMのゲーミングデスクトップPCをチェック

Amazon.co.jpにて、STORMのゲーミングデスクトップPC「新界2（AMS2-75F856）」が販売中だ。価格は28万9801円。

RTX 5060＋32GBメモリー＋1TB M.2 SSDと申し分なし

本製品はAMD「Ryzen 5 7500F」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載するゲーミングデスクトップPCで、ホワイトカラーとピラーレスケースなどが魅力だ。メモリーは32GB、ストレージは1TB M.2 SSD、電源は850W、OSはWindows 11 Homeなど。

RTX 5060に加え、32GBメモリーと1TB M.2 SSDを搭載するなど、ゲームを遊ぶには申し分のない構成と言える。ゲームはもちろんのこと、動画編集や配信、仕事も難なくこなせるだろう。気になる人はチェックしてみては？