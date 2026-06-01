いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第161回
ドスパラ、拡張しやすいミニタワーPCを7万9980円で販売 Ryzen 5、8GBメモリ、500GB SSDを搭載
2026年06月01日 15時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ミニタワーデスクトップPCが7万9980円で販売中
ドスパラでは、「THIRDWAVE AM-R5GIGA-03B」を販売中。Ryzen 5 3400Gや8GBメモリ、500GB NVMe SSDを搭載したミニタワーデスクトップPCで、価格は7万9980円。
メモリスロットやM.2スロットを備え、メモリ増設やストレージ追加にも対応。前面にはUSB、背面にはHDMI、DisplayPort、VGA出力を搭載する。
また、光学ドライブや無線LANの追加にも対応。ネット閲覧や表計算、動画視聴向けのデスクトップPCを探している人はチェックしてみてはいかがだろうか。
「THIRDWAVE AM-R5GIGA-03B」
スペック
【OS】Windows 11 Home
【CPU】AMD Ryzen 5 3400G
【GPU】Radeon Graphics
【メモリ】8GB DDR4
【ストレージ】500GB NVMe SSD
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