ドスパラ、拡張しやすいミニタワーPCを7万9980円で販売　Ryzen 5、8GBメモリ、500GB SSDを搭載

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ミニタワーデスクトップPCが7万9980円で販売中

ドスパラでは、「THIRDWAVE AM-R5GIGA-03B」を販売中。Ryzen 5 3400Gや8GBメモリ、500GB NVMe SSDを搭載したミニタワーデスクトップPCで、価格は7万9980円。

メモリスロットやM.2スロットを備え、メモリ増設やストレージ追加にも対応。前面にはUSB、背面にはHDMI、DisplayPort、VGA出力を搭載する。

また、光学ドライブや無線LANの追加にも対応。ネット閲覧や表計算、動画視聴向けのデスクトップPCを探している人はチェックしてみてはいかがだろうか。

「THIRDWAVE AM-R5GIGA-03B」

THIRDWAVE AM-R5GIGA-03B

スペック

【OS】Windows 11 Home

【CPU】AMD Ryzen 5 3400G

【GPU】Radeon Graphics

【メモリ】8GB DDR4

【ストレージ】500GB NVMe SSD