いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第159回
VAIO F16が特典付き15万円台！「文字が見づらい」に応える16型ノートPC
2026年05月29日 13時30分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
16型ノートPC「VAIO F16」をチェック
VAIOは、16型ノートPC「VAIO F16」を販売中。価格は15万9800円で、ワイヤレスマウスと専用ケースの特典付き。
「VAIO F16」は、16.0型WUXGA（1920×1200）ディスプレーを搭載したノートPC。Core i5-1334Uや16GBメモリ、512GB SSDを採用するほか、Office Home and Business 2024も付属する。
本体を開くと、キーボードへ自然な傾斜が付く構造も特徴。長時間タイピング時の手首負担に配慮した設計。
品質面では、長野県安曇野市の工場で品質チェックを実施。液晶加圧試験やキーボード水かけ試験なども実施。
また、3年保証や国内サポートも用意。チャットや電話、リモートサポートなどにも対応する。
16型ノートPC「VAIO F16」
スペック
【CPU】Core i5-1334U
【メモリー】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】16.0型 WUXGA（1920×1200）
【OS】Windows 11 Home 64ビット
【Office】Office Home and Business 2024
【カラー】サテンゴールド／ネイビーブルー
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