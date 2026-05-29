VAIO F16が特典付き15万円台！「文字が見づらい」に応える16型ノートPC

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16型ノートPC「VAIO F16」をチェック

VAIOは、16型ノートPC「VAIO F16」を販売中。価格は15万9800円で、ワイヤレスマウスと専用ケースの特典付き。

「VAIO F16」は、16.0型WUXGA（1920×1200）ディスプレーを搭載したノートPC。Core i5-1334Uや16GBメモリ、512GB SSDを採用するほか、Office Home and Business 2024も付属する。

本体を開くと、キーボードへ自然な傾斜が付く構造も特徴。長時間タイピング時の手首負担に配慮した設計。

品質面では、長野県安曇野市の工場で品質チェックを実施。液晶加圧試験やキーボード水かけ試験なども実施。

また、3年保証や国内サポートも用意。チャットや電話、リモートサポートなどにも対応する。

16型ノートPC「VAIO F16」

「VAIO F16」

スペック

【CPU】Core i5-1334U

【メモリー】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】16.0型 WUXGA（1920×1200）

【OS】Windows 11 Home 64ビット

【Office】Office Home and Business 2024

【カラー】サテンゴールド／ネイビーブルー