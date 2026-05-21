いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第151回
RTX 5070も、白で統一された環境も、まとめて揃う。届いた日から遊べるドスパラPCセット
2026年05月21日 14時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ「迷わず選べる！はじめてにおすすめのゲーミングPCセット」をチェック
ドスパラでは現在、「迷わず選べる！はじめてにおすすめのゲーミングPCセット」を展開中。PC本体に加えて、モニター、キーボード、マウス、ヘッドセットまでまとめて揃えられるセットとなっている。
「何を揃えればいいのか分からない」という人向けに、届いた日からゲームを始められる構成をまとめて用意しているのが特徴。Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PCやPC Game Pass同梱モデルもラインアップされている。
セットはコスパ重視モデルから、RTX 5070搭載のハイエンド構成まで幅広く展開。白色で統一したホワイトカラーセットも用意されている。
ドスパラ「迷わず選べる！はじめてにおすすめのゲーミングPCセット」おすすめの1台
GALLERIA FPC7A-R57-WCL ホワイトカラーセット
パソコン＋周辺機器込み セット価格：474,440円
【CPU】Core Ultra 7 265F
【GPU】GeForce RTX 5070 12GB
【メモリ】16GB DDR5
【ストレージ】1TB Gen4 SSD
GeForce RTX 5070 12GBを搭載したホワイトカラー構成のゲーミングPCセット。PC本体だけでなく、モニターやマウス、キーボード、ヘッドセットまで白色で統一されている。240Hz対応モニターも付属し、見た目も含めて統一感を出したい人向けの構成となっている。
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