RTX 5070も、白で統一された環境も、まとめて揃う。届いた日から遊べるドスパラPCセット

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ドスパラ「迷わず選べる！はじめてにおすすめのゲーミングPCセット」をチェック

ドスパラでは現在、「迷わず選べる！はじめてにおすすめのゲーミングPCセット」を展開中。PC本体に加えて、モニター、キーボード、マウス、ヘッドセットまでまとめて揃えられるセットとなっている。

「何を揃えればいいのか分からない」という人向けに、届いた日からゲームを始められる構成をまとめて用意しているのが特徴。Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PCやPC Game Pass同梱モデルもラインアップされている。

セットはコスパ重視モデルから、RTX 5070搭載のハイエンド構成まで幅広く展開。白色で統一したホワイトカラーセットも用意されている。

ドスパラ「迷わず選べる！はじめてにおすすめのゲーミングPCセット」おすすめの1台

GALLERIA FPC7A-R57-WCL ホワイトカラーセット

パソコン＋周辺機器込み セット価格：474,440円

【CPU】Core Ultra 7 265F

【GPU】GeForce RTX 5070 12GB

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】1TB Gen4 SSD

GeForce RTX 5070 12GBを搭載したホワイトカラー構成のゲーミングPCセット。PC本体だけでなく、モニターやマウス、キーボード、ヘッドセットまで白色で統一されている。240Hz対応モニターも付属し、見た目も含めて統一感を出したい人向けの構成となっている。