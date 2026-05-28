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いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第158回

【13万円台】Core Ultra＋Radeonでゲームもできる台数限定デスクトップPC「ドスパラ THIRDWAVE」

2026年05月28日 15時00分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

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※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ドスパラ「売り切れ御免！台数限定PC」をチェック

　ドスパラでは現在、「売り切れ御免！台数限定PCキャンペーン」を展開中。RTX 5070搭載モデルやCore Ultra搭載モデルなど、ゲームプレイにも対応する翌日出荷対応のデスクトップPCを台数限定で用意している。

　RTX 5070搭載モデルが20万円台中心となる中、今回の「THIRDWAVE AD-C5F76A-05W」は13万円台に収まっている。Core Ultra 5 225FやRadeon RX 7600 8GBを搭載しつつ、Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PCtとPC Game Pass 1ヵ月版も同梱する。

　最近、ゲーム用途に耐えうるPCは高性能化とともに価格も上がりやすくなっているが、「まずはフルHDでいいからPCゲームを遊びたい」という層なら、この価格帯はチェックしておきたいところ。台数限定モデルのため、売り切れ次第終了となる。

ドスパラ「売り切れ御免！台数限定PC」へ

ドスパラ「売り切れ御免！台数限定PC」おすすめの1台

THIRDWAVE AD-C5F76A-05W Intel Core Ultra搭載　台数限定モデル

基本構成 13万9980円

　「THIRDWAVE AD-C5F76A-05W」は、Core Ultra 5 225FとRadeon RX 7600 8GBを搭載したデスクトップPC。ゲームプレイにも対応しており、Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PCやPC Game Pass 1ヵ月版も同梱する。最近は20万円超えのゲーミングPCも増える中、13万円台という価格は魅力だ。

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