【13万円台】Core Ultra＋Radeonでゲームもできる台数限定デスクトップPC「ドスパラ THIRDWAVE」

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ドスパラ「売り切れ御免！台数限定PC」をチェック

ドスパラでは現在、「売り切れ御免！台数限定PCキャンペーン」を展開中。RTX 5070搭載モデルやCore Ultra搭載モデルなど、ゲームプレイにも対応する翌日出荷対応のデスクトップPCを台数限定で用意している。

RTX 5070搭載モデルが20万円台中心となる中、今回の「THIRDWAVE AD-C5F76A-05W」は13万円台に収まっている。Core Ultra 5 225FやRadeon RX 7600 8GBを搭載しつつ、Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PCtとPC Game Pass 1ヵ月版も同梱する。

最近、ゲーム用途に耐えうるPCは高性能化とともに価格も上がりやすくなっているが、「まずはフルHDでいいからPCゲームを遊びたい」という層なら、この価格帯はチェックしておきたいところ。台数限定モデルのため、売り切れ次第終了となる。

ドスパラ「売り切れ御免！台数限定PC」おすすめの1台

THIRDWAVE AD-C5F76A-05W Intel Core Ultra搭載 台数限定モデル

基本構成 13万9980円

「THIRDWAVE AD-C5F76A-05W」は、Core Ultra 5 225FとRadeon RX 7600 8GBを搭載したデスクトップPC。ゲームプレイにも対応しており、Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PCやPC Game Pass 1ヵ月版も同梱する。最近は20万円超えのゲーミングPCも増える中、13万円台という価格は魅力だ。