売り切れる前にチェックしたい！ RTX 5070搭載ガレリアが22万円台、台数限定だが翌日出荷

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ドスパラ「売り切れ御免！台数限定PC」をチェック

ドスパラでは現在、「売り切れ御免！台数限定PC」を展開中。RTX 5070搭載モデルやCore Ultra搭載モデル、ホワイトカラーのガレリアなどを用意している。

RTX 5070搭載モデルが22万円台から用意されるほか、対象モデルは翌日出荷にも対応。台数限定ながら、“今すぐ届くRTX 5070搭載PC”を狙える内容になっている。

ラインアップにはホワイトカラーのガレリアやCore Ultra搭載モデルも含まれており、用途や好みに合わせて選びやすい。台数限定モデルのため、売り切れ次第終了となる。

ドスパラ「売り切れ御免！台数限定PC」おすすめの1台

GALLERIA RM7R-R57 7700搭載 台数限定モデル

基本構成 22万4980円

「GALLERIA RM7R-R57」は、Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070を搭載したゲーミングPC。価格は22万4980円となっており、最近のRTX 5070搭載モデルとしては比較的狙いやすい価格帯になっている。