いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第154回
売り切れる前にチェックしたい！ RTX 5070搭載ガレリアが22万円台、台数限定だが翌日出荷
2026年05月26日 12時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ「売り切れ御免！台数限定PC」をチェック
ドスパラでは現在、「売り切れ御免！台数限定PC」を展開中。RTX 5070搭載モデルやCore Ultra搭載モデル、ホワイトカラーのガレリアなどを用意している。
RTX 5070搭載モデルが22万円台から用意されるほか、対象モデルは翌日出荷にも対応。台数限定ながら、“今すぐ届くRTX 5070搭載PC”を狙える内容になっている。
ラインアップにはホワイトカラーのガレリアやCore Ultra搭載モデルも含まれており、用途や好みに合わせて選びやすい。台数限定モデルのため、売り切れ次第終了となる。
ドスパラ「売り切れ御免！台数限定PC」おすすめの1台
GALLERIA RM7R-R57 7700搭載 台数限定モデル
基本構成 22万4980円
「GALLERIA RM7R-R57」は、Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070を搭載したゲーミングPC。価格は22万4980円となっており、最近のRTX 5070搭載モデルとしては比較的狙いやすい価格帯になっている。
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