いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第153回
ドスパラ、RTX 5070＋32GB搭載PCをクーポン値引き 26万円台モデルも用意
2026年05月25日 12時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ「大容量メモリPC祭」をチェック
ドスパラでは現在、「大容量メモリPC祭」を開催中。対象PCにクーポンコードを適用すると、32GB／64GBメモリ搭載モデルが割引価格になる。RTX 5070搭載ゲーミングPCやクリエイター向けモデルなども対象で、期間は6月5日10時59分まで。
対象モデルには、Ryzen 7 7700＋GeForce RTX 5070搭載ゲーミングPCや、64GBメモリを備えたクリエイター向け構成などをラインアップ。32GBメモリ搭載モデルでは最大5万円引き、64GBメモリ搭載モデルでは最大10万円引きとなる。
ドスパラ「大容量メモリPC祭」おすすめの1台
クーポン適用後価格：266,080円
【CPU】Ryzen 7 7700
【GPU】GeForce RTX 5070 12GB
【メモリ】32GB DDR5
【ストレージ】500GB Gen4 SSD
Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070、32GBメモリを搭載したゲーミングPC。500GB Gen4 SSDや750W GOLD電源を採用するほか、2.5Gb対応LANポートも備える。Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版となっている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第152回
トピックスいま逆に貴重。“ちゃんと小さい”12型VAIOが新品アウトレットで19万円台
-
第151回
トピックスRTX 5070も、白で統一された環境も、まとめて揃う。届いた日から遊べるドスパラPCセット
-
第150回
トピックスRTX 5070搭載PCがクーポン適用で10万円引き……えっ、10万円引き!? ドスパラ「大容量メモリPC祭」
-
第149回
トピックス27インチ120Hzモニタープレゼント＆送料無料。Ryzen 5 7500F×RTX 5060搭載のSTORMの白ゲーミングPCが狙い目！
-
第148回
トピックスRTX 5070搭載PCが“買える価格”に近づいた！ 32GB＋2TBの豪華構成が9万円引き
-
第147回
トピックスGTX 1080 Ti搭載のGALLERIA中古が7万円台！ 今でも遊べる“往年のハイエンド”がこの価格【ドスパラ中古値下げ】
-
第146回
トピックスメモリが高い今、“最初から32GB”をお得に選べる。ドスパラ「大容量メモリーPC祭」
-
第145回
トピックス「ちゃんとした国内メーカー製ノート」が欲しいなら。VAIO新品アウトレットが12万円台
-
第144回
トピックスドスパラ、「ゲーミングPCアワード 2025-2026」受賞記念モデル！ GeForce RTX 5070／5080搭載構成をラインアップ
-
第143回
トピックス“PC版マイクラ”を始めてみたいならこれ！ ゲーミングノートPCが13万円台
- この連載の一覧へ