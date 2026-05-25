ドスパラ、RTX 5070＋32GB搭載PCをクーポン値引き 26万円台モデルも用意

※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

ドスパラ「大容量メモリPC祭」をチェック

ドスパラでは現在、「大容量メモリPC祭」を開催中。対象PCにクーポンコードを適用すると、32GB／64GBメモリ搭載モデルが割引価格になる。RTX 5070搭載ゲーミングPCやクリエイター向けモデルなども対象で、期間は6月5日10時59分まで。

対象モデルには、Ryzen 7 7700＋GeForce RTX 5070搭載ゲーミングPCや、64GBメモリを備えたクリエイター向け構成などをラインアップ。32GBメモリ搭載モデルでは最大5万円引き、64GBメモリ搭載モデルでは最大10万円引きとなる。

ドスパラ「大容量メモリPC祭」おすすめの1台

THIRDWAVE AD-R7A57A-05W

クーポン適用後価格：266,080円

【CPU】Ryzen 7 7700

【GPU】GeForce RTX 5070 12GB

【メモリ】32GB DDR5

【ストレージ】500GB Gen4 SSD

Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5070、32GBメモリを搭載したゲーミングPC。500GB Gen4 SSDや750W GOLD電源を採用するほか、2.5Gb対応LANポートも備える。Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC、PC Game Pass同梱版となっている。