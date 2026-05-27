いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第156回
Ryzen 9＋5070 Ti Laptop GPU積んで32万円台！ 16型/300Hz液晶搭載のガレリアノート
2026年05月27日 17時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ドスパラ「GALLERIA ZL9R-R57T-6」をチェック
ドスパラでは、16型ゲーミングノートPC「GALLERIA ZL9R-R57T-6」を販売中。Ryzen 9 9955HXとRTX 5070 Ti Laptop GPUを搭載したハイスペックモデルとなる。
ディスプレーは、リフレッシュレート300Hzの2560×1600対応16型WQXGA液晶を採用。高fps環境を重視したゲームプレイも視野に入る。
メモリは32GB、ストレージは1TB SSDを標準搭載。重量級ゲームや配信、録画用途なども狙いやすい構成と言える。
また、翌日出荷に対応するほか、「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」も付属する。
基本構成販売価格：329,980円
【CPU】Ryzen 9 9955HX
【GPU】RTX 5070 Ti Laptop GPU
【メモリ】32GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレイ】16型 WQXGA液晶（2560×1600）
【リフレッシュレート】300Hz
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