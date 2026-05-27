Ryzen 9＋5070 Ti Laptop GPU積んで32万円台！ 16型/300Hz液晶搭載のガレリアノート

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ドスパラ「GALLERIA ZL9R-R57T-6」をチェック

ドスパラでは、16型ゲーミングノートPC「GALLERIA ZL9R-R57T-6」を販売中。Ryzen 9 9955HXとRTX 5070 Ti Laptop GPUを搭載したハイスペックモデルとなる。

ディスプレーは、リフレッシュレート300Hzの2560×1600対応16型WQXGA液晶を採用。高fps環境を重視したゲームプレイも視野に入る。

メモリは32GB、ストレージは1TB SSDを標準搭載。重量級ゲームや配信、録画用途なども狙いやすい構成と言える。

また、翌日出荷に対応するほか、「Minecraft: Java & Bedrock Edition for PC」も付属する。

GALLERIA ZL9R-R57T-6

基本構成販売価格：329,980円

【CPU】Ryzen 9 9955HX

【GPU】RTX 5070 Ti Laptop GPU

【メモリ】32GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレイ】16型 WQXGA液晶（2560×1600）

【リフレッシュレート】300Hz