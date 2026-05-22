いま逆に貴重。“ちゃんと小さい”12型VAIOが新品アウトレットで19万円台

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VAIOストア「アウトレットセール」をチェック

VAIOストアでは現在、「アウトレットセール」を実施中。旧型モデルを中心に、新品のVAIOノートPCを特別価格で展開している。ラインアップには12.5型「VAIO SX12」や14型「VAIO F14」、16型「VAIO F16」などが含まれる。対象モデルはいずれも新品在庫品。

注目モデル：VAIO SX12（2023年6月発売モデル）VJS1268

VAIO SX12（2023年6月発売モデル）VJS1268

新品・旧型アウトレット！ 189,800円～

「VAIO SX12」は、12.5型ディスプレイを採用したモバイルノートPC。最近では少なくなった12型クラスのモデルで、第13世代Intel Coreプロセッサー搭載構成やLTE対応構成もラインアップしている。

また、カラーやメモリー、ストレージ容量などをカスタマイズ可能。レビューでは「軽量かつコンパクト」「キーボードの妥協が少ない」といった声も見られる。