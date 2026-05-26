いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第155回
“残り3台”。RTX 5070＋メモリ32GB＋2TBの厳選MSI製パーツ構成arkhiveが10万円引き
2026年05月26日 14時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
アーク「27周年記念祭セール」をチェック
アークオンラインストアでは、「27周年記念祭セール」を開催中。RTX 5070／RTX 5090搭載BTOパソコンをはじめ、グラフィックカードやマザーボード、CPUクーラーなどのPCパーツ、ゲーミングデバイスなどを台数限定価格で販売している。2026年5月31日まで開催予定。
また、対象モデルはタイムセール方式を採用しており、予告なくラインアップが入れ替わる場合もある。気になる構成がある場合は早めに確認しておきたい。
アーク「27周年記念祭セール」おすすめの1台
arkhive Gaming Alliance Powered by MSI GN-A7G57R
45万9800円 → 35万9800円
【CPU】AMD Ryzen 7 9700X
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB
【メモリ】32GB DDR5-5600
【ストレージ】2TB SSD
【電源】750W 80PLUS Gold
GeForce RTX 5070にメモリ32GB、2TBのSSDを組み合わせたゲーミングPC。最近の大作ゲームを高画質で遊びたい人はもちろん、配信や動画編集も1台でこなしやすい構成になっている。
さらに、厳選したMSI製パーツを組み込んだモデルで、パーツ構成を重視したい人にも向いた1台。32GBメモリや2TB SSDを最初から搭載しているため、“あとから増設前提”になりにくいのもポイントだ。
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