“残り3台”。RTX 5070＋メモリ32GB＋2TBの厳選MSI製パーツ構成arkhiveが10万円引き

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アーク「27周年記念祭セール」をチェック

アークオンラインストアでは、「27周年記念祭セール」を開催中。RTX 5070／RTX 5090搭載BTOパソコンをはじめ、グラフィックカードやマザーボード、CPUクーラーなどのPCパーツ、ゲーミングデバイスなどを台数限定価格で販売している。2026年5月31日まで開催予定。

また、対象モデルはタイムセール方式を採用しており、予告なくラインアップが入れ替わる場合もある。気になる構成がある場合は早めに確認しておきたい。

アーク「27周年記念祭セール」おすすめの1台

arkhive Gaming Alliance Powered by MSI GN-A7G57R

45万9800円 → 35万9800円

【CPU】AMD Ryzen 7 9700X

【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB

【メモリ】32GB DDR5-5600

【ストレージ】2TB SSD

【電源】750W 80PLUS Gold

GeForce RTX 5070にメモリ32GB、2TBのSSDを組み合わせたゲーミングPC。最近の大作ゲームを高画質で遊びたい人はもちろん、配信や動画編集も1台でこなしやすい構成になっている。

さらに、厳選したMSI製パーツを組み込んだモデルで、パーツ構成を重視したい人にも向いた1台。32GBメモリや2TB SSDを最初から搭載しているため、“あとから増設前提”になりにくいのもポイントだ。