いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第157回
【ホワイト筐体】RTX 5070＋メモリ32GBのSTORM製ゲーミングPCが30万円切り
2026年05月27日 17時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
STORM「厳選！超特価！メモリ32GB搭載モデル！」をチェック
STORMでは現在、「メモリ32GB搭載モデル超特価キャンペーン」を実施中。RTX 5060／RTX 5070／RTX 5070 Ti搭載モデルをはじめ、Ryzen 7 9800X3D採用モデルやRX 9070 XT搭載モデルなどを用意する。
対象モデルは、DDR5メモリ32GBやNVMe SSD 1TBを標準搭載した構成が中心。RTX 5060搭載の20万円台前半モデルから、RTX 5070 Ti搭載のハイスペック構成まで幅広くラインアップしている。
また、白系パーツ採用モデルや大型空冷モデル、筐体内部に2.8インチ液晶を搭載した簡易水冷モデルなども展開する。
STORM「厳選！超特価！メモリ32GB搭載モデル！」おすすめの1台
販売価格：29万4800円
Ryzen 7 9700XやGeForce RTX 5070（12GB）、DDR5メモリ32GBを搭載したゲーミングPC。NVMe SSD 1TBや850W 80PLUS GOLD電源も備える。白系ボディーのRTX 5070や大型空冷を採用するのも特徴だ。
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