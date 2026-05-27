【ホワイト筐体】RTX 5070＋メモリ32GBのSTORM製ゲーミングPCが30万円切り

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STORM「厳選！超特価！メモリ32GB搭載モデル！」をチェック

STORMでは現在、「メモリ32GB搭載モデル超特価キャンペーン」を実施中。RTX 5060／RTX 5070／RTX 5070 Ti搭載モデルをはじめ、Ryzen 7 9800X3D採用モデルやRX 9070 XT搭載モデルなどを用意する。

対象モデルは、DDR5メモリ32GBやNVMe SSD 1TBを標準搭載した構成が中心。RTX 5060搭載の20万円台前半モデルから、RTX 5070 Ti搭載のハイスペック構成まで幅広くラインアップしている。

また、白系パーツ採用モデルや大型空冷モデル、筐体内部に2.8インチ液晶を搭載した簡易水冷モデルなども展開する。

STORM「厳選！超特価！メモリ32GB搭載モデル！」おすすめの1台

FK-97XAM57

販売価格：29万4800円

Ryzen 7 9700XやGeForce RTX 5070（12GB）、DDR5メモリ32GBを搭載したゲーミングPC。NVMe SSD 1TBや850W 80PLUS GOLD電源も備える。白系ボディーのRTX 5070や大型空冷を採用するのも特徴だ。