RTX 5060搭載PCが16万円台。Minecraft同梱のドスパラPC

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RTX 5060搭載PCを16万円台で販売中

ドスパラは、ゲーミングPC「THIRDWAVE AD-R5A56A-01W」を販売中。価格は16万9980円。

「THIRDWAVE AD-R5A56A-01W」は、Ryzen 5 4500とGeForce RTX 5060を搭載したデスクトップPC。16GBメモリや500GB Gen4 SSDを採用するほか、「Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC」やPC Game Pass 1か月版も同梱する。

ゲーム性能の目安として、Apex LegendsではフルHD・最高設定で185fps、WQHD・最高設定で165fpsとしている。



ケースにはホワイトカラーのミニタワーケースを採用。本体サイズは幅210×奥行401×高さ422mm。また、最短翌日出荷にも対応する。

「THIRDWAVE AD-R5A56A-01W」

THIRDWAVE AD-R5A56A-01W

スペック

【CPU】Ryzen 5 4500

【GPU】GeForce RTX 5060 8GB GDDR7

【メモリ】16GB DDR4

【ストレージ】500GB Gen4 SSD

【OS】Windows 11 Home