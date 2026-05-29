いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第160回
RTX 5060搭載PCが16万円台。Minecraft同梱のドスパラPC
2026年05月29日 18時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
RTX 5060搭載PCを16万円台で販売中
ドスパラは、ゲーミングPC「THIRDWAVE AD-R5A56A-01W」を販売中。価格は16万9980円。
「THIRDWAVE AD-R5A56A-01W」は、Ryzen 5 4500とGeForce RTX 5060を搭載したデスクトップPC。16GBメモリや500GB Gen4 SSDを採用するほか、「Minecraft: Java ＆ Bedrock Edition for PC」やPC Game Pass 1か月版も同梱する。
ゲーム性能の目安として、Apex LegendsではフルHD・最高設定で185fps、WQHD・最高設定で165fpsとしている。
ケースにはホワイトカラーのミニタワーケースを採用。本体サイズは幅210×奥行401×高さ422mm。また、最短翌日出荷にも対応する。
「THIRDWAVE AD-R5A56A-01W」
スペック
【CPU】Ryzen 5 4500
【GPU】GeForce RTX 5060 8GB GDDR7
【メモリ】16GB DDR4
【ストレージ】500GB Gen4 SSD
【OS】Windows 11 Home
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