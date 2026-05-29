Amazonセール情報大紹介！ 第1560回
雨の日の足元、これでだいぶラク！ GORE-TEX搭載のアシックス「GEL-SONOMA 8 GTX」が22％オフ
2026年05月29日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
“雨の日用スニーカー”を探してる人へ
GEL-SONOMA 8 GTXが22%OFF！
アシックスのGEL-SONOMA 8 GTXは、ざっくり言えば“雨の日にも強い、歩きやすいスニーカー”。Amazonにて22%OFFの12,390円で販売されています。
トレイルランニング向けのシューズなので、見た目は少しアウトドア寄り。とはいえ、山へ行く人だけの靴というより、雨の日の通勤、休日の買い物、旅行先で歩く日などに頼れる一足です。GORE-TEXファブリクスを採用し、防水透湿性で靴の中を快適に保ちやすいのが特徴。
足元の快適さを支えるのは、ミッドソールのAMPLIFOAM PLUSとGELテクノロジー。要するに、硬い地面を長く歩いたときの疲労をやわらげてくれる構造です。
さらにトレイル専用アウターソールにより、濡れた路面や土の上などでもグリップ力を発揮する作り。スニーカーに詳しくなくても、「水に強い」「歩きやすい」「滑りにくい」の三拍子が揃っていると理解しやすいモデルです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
GEL-SONOMA 8 GTXの特徴
GORE-TEXで雨の日も履きやすい
GORE-TEXファブリクスを採用しており、防水透湿性によって雨の侵入を抑えつつ、ムレも軽減しやすい仕様。
クッション性で長く歩きやすい
AMPLIFOAM PLUSとGELテクノロジーが足元の快適さをサポートします。街歩きや旅行など、気づいたら1万歩ぐらい歩いているような日にも頼りやすい作りです。
トレイル由来のグリップ力が頼れる
トレイル専用アウターソールを備え、オフロードでのグリップ力やトラクションを発揮しやすい設計。雨上がりの道や公園、軽いアウトドアでも安心感があります。
まとめ：アウトドア感あり、普段履きもいける
参考価格：15,950円
現在の価格：12,390円［22%OFF］
GEL-SONOMA 8 GTXをおすすめしたいのは、「雨の日用の靴がほしいけど、長靴っぽいのはちょっと……」という人です。
GORE-TEX搭載なので雨対策として頼れますし、見た目はあくまでスニーカー。晴れの日に履いても大げさになりにくく、天気が怪しい日でも「とりあえずこれで出るか」と選びやすいのがいいところ。
また、旅行やフェス、街歩き多めの休日にも向いています。普通のスニーカーだと雨やぬかるみが不安、でも本格登山靴まではいらない。そんな中間地点にすぽっと収まるのがGEL-SONOMA 8 GTXです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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