雨の日の足元、これでだいぶラク！ GORE-TEX搭載のアシックス「GEL-SONOMA 8 GTX」が22％オフ

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アシックスのGEL-SONOMA 8 GTXは、ざっくり言えば“雨の日にも強い、歩きやすいスニーカー”。Amazonにて22%OFFの12,390円で販売されています。

トレイルランニング向けのシューズなので、見た目は少しアウトドア寄り。とはいえ、山へ行く人だけの靴というより、雨の日の通勤、休日の買い物、旅行先で歩く日などに頼れる一足です。GORE-TEXファブリクスを採用し、防水透湿性で靴の中を快適に保ちやすいのが特徴。

足元の快適さを支えるのは、ミッドソールのAMPLIFOAM PLUSとGELテクノロジー。要するに、硬い地面を長く歩いたときの疲労をやわらげてくれる構造です。

さらにトレイル専用アウターソールにより、濡れた路面や土の上などでもグリップ力を発揮する作り。スニーカーに詳しくなくても、「水に強い」「歩きやすい」「滑りにくい」の三拍子が揃っていると理解しやすいモデルです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

GORE-TEXで雨の日も履きやすい

GORE-TEXファブリクスを採用しており、防水透湿性によって雨の侵入を抑えつつ、ムレも軽減しやすい仕様。

クッション性で長く歩きやすい

AMPLIFOAM PLUSとGELテクノロジーが足元の快適さをサポートします。街歩きや旅行など、気づいたら1万歩ぐらい歩いているような日にも頼りやすい作りです。

トレイル由来のグリップ力が頼れる

トレイル専用アウターソールを備え、オフロードでのグリップ力やトラクションを発揮しやすい設計。雨上がりの道や公園、軽いアウトドアでも安心感があります。

まとめ：アウトドア感あり、普段履きもいける

参考価格：15,950円

現在の価格：12,390円［22%OFF］

GEL-SONOMA 8 GTXをおすすめしたいのは、「雨の日用の靴がほしいけど、長靴っぽいのはちょっと……」という人です。

GORE-TEX搭載なので雨対策として頼れますし、見た目はあくまでスニーカー。晴れの日に履いても大げさになりにくく、天気が怪しい日でも「とりあえずこれで出るか」と選びやすいのがいいところ。

また、旅行やフェス、街歩き多めの休日にも向いています。普通のスニーカーだと雨やぬかるみが不安、でも本格登山靴まではいらない。そんな中間地点にすぽっと収まるのがGEL-SONOMA 8 GTXです。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。