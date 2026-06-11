Amazonセール情報大紹介！ 第1886回
LTEやKVMを後から追加できるモジュール式8.8型モバイルPC「GPD Pocket 4」予約受付中
2026年06月11日 20時00分更新
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【Amazonで予約受付中】GPD モバイルPC「GPD Pocket 4」をチェック！
GPDのモバイルPC「GPD Pocket 4」がAmazonで予約受付中。価格は248,000円。
ノートPCは購入時の構成でそのまま使うことが多い。その中で「GPD Pocket 4」は、用途に応じて後から拡張できるモジュール式を採用。LTEやKVMなどに対応する交換モジュールを用意している。なお、シリーズには複数の構成が用意されており、今回紹介するのはRyzen 7 8840U／16GBメモリー／1TB SSDモデルだ。
①交換モジュールで機能を追加
LTEやKVMに対応する交換モジュールを用意。専用拡張ポートによって用途に応じた機能追加に対応する。本モデルを象徴する特徴のひとつだ。
②2.5K解像度・144Hz対応の8.8型
8.8型液晶ディスプレイは2560×1600ドット表示やリフレッシュレート144Hz、10点マルチタッチに対応。500nitの輝度や97％のDCI-P3広色域も備える。16:10のアスペクト比や343ppiの高精細表示もうれしい。
③USB4や有線LANポートなどを搭載
USB4やUSB 3.2 Gen2 Type-C、USB 3.2 Gen2 Type-A、HDMI、有線LANを装備。さらにWi-Fi 6EやBluetooth 5.3、指紋認証、500万画素カメラも搭載する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 8840U
【メモリー】16GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレー】8.8型（2560×1600、リフレッシュレート144Hz）
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